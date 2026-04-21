Sentiment je převážně pozitivní při vyčkávání na zprávy z Blízkého východu a ekonomiky

21.04.2026 11:34
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Wall Street včera sice zavírala v červené, ale ztráty během obchodování zmenšovala. Asie a později Evropa navazují opatrně pozitivním vývojem. Evropské akciové indexy převážně rostou, když na jedné straně DAX stoupá o půl procenta a na straně druhé CAC40 zaostává s červenou nulou. Americké futures jsou pár desetin procenta v plusu. 

Mezitím sledujeme nevýrazný vývoj na dalších trzích, když ropa drží pozice kolem 95 USD, dluhopisy jsou na tom smíšeně při nevelkém pohybu výnosů a zlato lehce klesá. Eurodolar si včera polepšil, načež zamířil o něco níž na 1,1765.

Očekávání pro německou ekonomiku se v dubnu podstatně zhoršila, jak ukázal průzkum ZEW. Ten spadl až na -17,2 bodu, což je úroveň naposledy viděná koncem roku 2022. Tento index vážný dopad na trhy nemává, odpoledne však vyjdou další data, v čele s americkými maloobchodními tržbami. Ty by měly vykázat poměrně vysoký růst (+1,4 pct), ovšem hlavně zásluhou větších výdajů za drahý benzín. Otázkou je, jak moc spotřebitelé na druhé straně omezili výdaje za jiné položky, což naznačí sílu poptávky. 

Velmi zajímavé zprávy týkající se ekonomiky mohou přijít také od budoucího šéfa Fedu Kevina Warshe. Ten vystoupí v Senátu, kde bude určitě čelit i otázkám na nezávislost centrální banky či názory na aktuální měnovou politiku. Zatímco za nezávislost Fedu se Warsh už slovně postavil, postoj k měnové politice tak jasný není. Prezidentem Trumpem byl nominován jako bankéř, který by měl doručit snížení sazeb. Sám Warsh se ale historicky jako holubice neprofiluje, a rychlé snižování sazeb by se navíc špatně obhajovalo během momentálních inflačních tlaků. Vystoupení ovlivní názor trhů na nového předsedu a může hýbat očekáváními o budoucích krocích centrální banky. 

A pak tu samozřejmě máme Írán. Téma už trhům nebrání držet se po odrazu poměrně vysoko, přesto je ostražitost stále namístě. Írán stále zvažuje, zda se připojí k novému kolu jednání, zatímco USA nehodlají protahovat příměří. Postoje se ale mohou velmi snadno změnit. Mezitím trvá blokáda Hormuzského průlivu ze dvou stran.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2907 0.0107 24.3050 24.2807
CZK/USD 20.6580 0.2524 20.6660 20.5995
HUF/EUR 361.7262 0.0256 362.3494 361.1144
PLN/EUR 4.2302 -0.0159 4.2361 4.2291
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0162 -0.2425 8.0395 8.0147
JPY/EUR 187.1650 0.0013 187.3574 186.9905
JPY/USD 159.1685 0.2280 159.2550 158.7605
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8709 -0.0029 0.8720 0.8703
CHF/EUR 0.9176 0.0024 0.9182 0.9167
NOK/EUR 10.9881 0.0296 10.9973 10.9636
SEK/EUR 10.7707 0.1492 10.7747 10.7495
USD/EUR 1.1759 -0.2401 1.1791 1.1757
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3982 0.3625 1.3998 1.3922
CAD/USD 1.3659 0.0513 1.3664 1.3639
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



Rozbřesk: Blízkovýchodní šok nás zasahuje v příznivou chvíli, deflace pokračuje ve značné části výroby
21.04.2026 9:12
Rozbřesk: Blízkovýchodní šok nás zasahuje v příznivou chvíli, deflace pokračuje ve značné části výroby
Energetický šok z Blízkého východu zasahuje českou ekonomiku v relativ...
Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele společnosti Apple
21.04.2026 9:26
Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele společnosti Apple
Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele americké techno...
Amazon prohlubuje spolupráci s Anthropicem. Nová investice může dosáhnout až 25 miliard dolarů
21.04.2026 10:27
Amazon prohlubuje spolupráci s Anthropicem. Nová investice může dosáhnout až 25 miliard dolarů
Technologický gigant Amazon se dohodl na masivním prohloubení spoluprá...


Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět