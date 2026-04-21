Sentiment je převážně pozitivní při vyčkávání na zprávy z Blízkého východu a ekonomiky

Wall Street včera sice zavírala v červené, ale ztráty během obchodování zmenšovala. Asie a později Evropa navazují opatrně pozitivním vývojem. Evropské akciové indexy převážně rostou, když na jedné straně DAX stoupá o půl procenta a na straně druhé CAC40 zaostává s červenou nulou. Americké futures jsou pár desetin procenta v plusu.
Mezitím sledujeme nevýrazný vývoj na dalších trzích, když ropa drží pozice kolem 95 USD, dluhopisy jsou na tom smíšeně při nevelkém pohybu výnosů a zlato lehce klesá. Eurodolar si včera polepšil, načež zamířil o něco níž na 1,1765.
Očekávání pro německou ekonomiku se v dubnu podstatně zhoršila, jak ukázal průzkum ZEW. Ten spadl až na -17,2 bodu, což je úroveň naposledy viděná koncem roku 2022. Tento index vážný dopad na trhy nemává, odpoledne však vyjdou další data, v čele s americkými maloobchodními tržbami. Ty by měly vykázat poměrně vysoký růst (+1,4 pct), ovšem hlavně zásluhou větších výdajů za drahý benzín. Otázkou je, jak moc spotřebitelé na druhé straně omezili výdaje za jiné položky, což naznačí sílu poptávky.
Velmi zajímavé zprávy týkající se ekonomiky mohou přijít také od budoucího šéfa Fedu Kevina Warshe. Ten vystoupí v Senátu, kde bude určitě čelit i otázkám na nezávislost centrální banky či názory na aktuální měnovou politiku. Zatímco za nezávislost Fedu se Warsh už slovně postavil, postoj k měnové politice tak jasný není. Prezidentem Trumpem byl nominován jako bankéř, který by měl doručit snížení sazeb. Sám Warsh se ale historicky jako holubice neprofiluje, a rychlé snižování sazeb by se navíc špatně obhajovalo během momentálních inflačních tlaků. Vystoupení ovlivní názor trhů na nového předsedu a může hýbat očekáváními o budoucích krocích centrální banky.
A pak tu samozřejmě máme Írán. Téma už trhům nebrání držet se po odrazu poměrně vysoko, přesto je ostražitost stále namístě. Írán stále zvažuje, zda se připojí k novému kolu jednání, zatímco USA nehodlají protahovat příměří. Postoje se ale mohou velmi snadno změnit. Mezitím trvá blokáda Hormuzského průlivu ze dvou stran.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2907
|0.0107
|24.3050
|24.2807
|CZK/USD
|20.6580
|0.2524
|20.6660
|20.5995
|HUF/EUR
|361.7262
|0.0256
|362.3494
|361.1144
|PLN/EUR
|4.2302
|-0.0159
|4.2361
|4.2291
|CNY/EUR
|8.0162
|-0.2425
|8.0395
|8.0147
|JPY/EUR
|187.1650
|0.0013
|187.3574
|186.9905
|JPY/USD
|159.1685
|0.2280
|159.2550
|158.7605
|GBP/EUR
|0.8709
|-0.0029
|0.8720
|0.8703
|CHF/EUR
|0.9176
|0.0024
|0.9182
|0.9167
|NOK/EUR
|10.9881
|0.0296
|10.9973
|10.9636
|SEK/EUR
|10.7707
|0.1492
|10.7747
|10.7495
| USD/EUR
|1.1759
|-0.2401
|1.1791
|1.1757
|AUD/USD
|1.3982
|0.3625
|1.3998
|1.3922
|CAD/USD
|1.3659
|0.0513
|1.3664
|1.3639