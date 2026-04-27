BP se během války s Íránem stává nečekaným vítězem mezi ropnými giganty

V posledních letech patřila spíše k těm společnostem, které za svou konkurencí zaostávaly, nyní je ale všechno jinak: na íránské válce vydělává a vyhoupla se do role nejvýkonnější akcie celého sektoru. Firma generuje mimořádné zisky v obchodování s ropou a plynem a zároveň se vyhnula rozsáhlým výpadkům v těžbě, které naopak tvrdě dopadají na konkurenty v čele s ExxonMobil.
Od začátku konfliktu na Blízkém východě (28. února) posílily akcie o 20 procent, zatímco třeba zmíněný americký gigant ztratil přibližně dvě procenta, píše agentura Bloomberg.
Výrazný rozdíl ve výkonnosti navíc přichází v době výsledkové sezony: zveřejní čísla v úterý, ve středu ji bude následovat TotalEnergies, v pátek pak a . Poslední pak bude , která výsledky zveřejní 7. května.
Nečekaný obrat přichází pod novou generální ředitelkou Meg O’Neillovou, která je už čtvrtým šéfem britské společnosti během šesti let. Akcie patřily v posledních letech k nejhorším v odvětví, zejména kvůli strategii zahájené v roce 2020, která sázela na masivní investice do nízkouhlíkové energetiky a postupný útlum fosilních paliv. Tento plán se však neosvědčil a firma se potýkala s rostoucím zadlužením.
Nejvíce na zavřený Hormuz doplácí ExxonMobil
Na opačném konci spektra stojí ExxonMobil, dosud nejúspěšnější energetická společnost posledních šesti let. Ta je ale nyní konfliktem zasažena nejvíce. Přibližně pětina její globální produkce, především z Kataru a Spojených arabských emirátů, je blokována v Hormuzském průlivu. Navíc byl íránskými raketami poškozen rozsáhlý LNG projekt, ve kterém má podíl, a jeho oprava může trvat celé roky.
Ačkoliv ceny ropy během osm týdnů trvajícího konfliktu vzrostly o více než 45 procent a překročily hranici 100 dolarů za barel, akcie velkých ropných firem tento růst plně nekopírují. Trh totiž počítá s tím, že Hormuzský průliv se časem znovu otevře, což se odráží ve výrazném poklesu cen ropných futures v dalších měsících.
Vyšší ceny ropy a plynu sice obecně ropným společnostem pomáhají, nicméně dopad konfliktu je značně nerovnoměrný. Podle analytiků z má zhruba pětkrát větší část produkce ohroženou válkou v Perském zálivu než . Evropské ropné společnosti navíc disponují rozsáhlejšími obchodními divizemi než jejich američtí konkurenti, což jim umožňuje lépe profitovat z cenové volatility.
Relativně lepší výkonnost akcií je dána i tím, že titul byl na začátku konfliktu výrazně levnější než konkurence, a měl tak větší prostor k růstu při cenách ropy kolem 100 dolarů za barel, upozorňuje Bloomberg. Po pozastavení zpětného odkupu akcií na začátku roku analytici očekávají, že firma využije současný příliv hotovosti především ke snižování dluhu, což by jí mělo dát větší manévrovací prostor pro další rozvoj těžby ropy a plynu.
už tento měsíc v regulatorním podání uvedla, že očekává „mimořádné“ výsledky v oblasti obchodování. Podobně zvýšené zisky signalizovaly i a TotalEnergies. Naproti tomu a tradičně přistupují k obchodování opatrněji a po odeslání nákladu se zajišťují pomocí derivátů. Tato strategie znamená, že obě společnosti v prvním čtvrtletí utrpí ztráty z přecenění ve výši téměř sedmi miliard dolarů. Na druhé straně očekávají, že tyto tzv. „časové efekty“ v nadcházejících čtvrtletích plně odezní, jakmile zákazníci obdrží zásilky.
„Máte trh, který je nedostatečně zásobován ropou, a proto normalizované ceny budou delší dobu vyšší,“ řekl James West, energetický analytik společnosti Melius Research. I když by to mělo sektoru dlouhodobě prospět, tak v krátkodobém horizontu existují mezi akciemi rozdíly, dodal.
Musí přesvědčit v dlouhodobý obrat
mezitím nabírá tempo i na strategické úrovni. Firma získala v březnu souhlas americké administrativy s prvním novým projektem v Mexickém zálivu od havárie Deepwater Horizon v roce 2010 a zároveň nakoupila podíly v průzkumných blocích u pobřeží Namibie, jednoho z nejperspektivnějších nových ložiskových regionů světa.
O’Neillová, jež strávila dvě dekády své kariéry právě u Exxonu, má podle trhu klást důraz především na ozdravení rozvahy, nikoliv na rychlé obnovení zpětných odkupů akcií. „V současném prostředí dává největší smysl využít dodatečný cash flow ke snižování dluhu,“ míní analytik RBC Capital Markets Biraj Borkhataria.
I přes nynější pozitiva, ale bude muset podle analytiků prokázat, že dokáže aktuální zlepšení proměnit v dlouhodobý obrat. „Prostředí vyšších cen je pro nepochybně příznivé. Stále je však potřeba pracovat na znovuobnovení důvěry investorů,“ napsal ve svém komentáři vedoucí analytik evropských energetických akcií v Joshua Stone.