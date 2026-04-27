Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
BP se během války s Íránem stává nečekaným vítězem mezi ropnými giganty

27.04.2026 11:50
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

V posledních letech patřila spíše k těm společnostem, které za svou konkurencí zaostávaly, nyní je ale všechno jinak: BP na íránské válce vydělává a vyhoupla se do role nejvýkonnější akcie celého sektoru. Firma generuje mimořádné zisky v obchodování s ropou a plynem a zároveň se vyhnula rozsáhlým výpadkům v těžbě, které naopak tvrdě dopadají na konkurenty v čele s ExxonMobil.

Od začátku konfliktu na Blízkém východě (28. února) posílily akcie BP o 20 procent, zatímco třeba zmíněný americký gigant Exxon ztratil přibližně dvě procenta, píše agentura Bloomberg.

Výrazný rozdíl ve výkonnosti navíc přichází v době výsledkové sezony: BP zveřejní čísla v úterý, ve středu ji bude následovat TotalEnergies, v pátek pak Exxon a Chevron. Poslední pak bude Shell, která výsledky zveřejní 7. května.

Nečekaný obrat BP přichází pod novou generální ředitelkou Meg O’Neillovou, která je už čtvrtým šéfem britské společnosti během šesti let. Akcie BP patřily v posledních letech k nejhorším v odvětví, zejména kvůli strategii zahájené v roce 2020, která sázela na masivní investice do nízkouhlíkové energetiky a postupný útlum fosilních paliv. Tento plán se však neosvědčil a firma se potýkala s rostoucím zadlužením.

Nejvíce na zavřený Hormuz doplácí ExxonMobil

Na opačném konci spektra stojí ExxonMobil, dosud nejúspěšnější energetická společnost posledních šesti let. Ta je ale nyní konfliktem zasažena nejvíce. Přibližně pětina její globální produkce, především z Kataru a Spojených arabských emirátů, je blokována v Hormuzském průlivu. Navíc byl íránskými raketami poškozen rozsáhlý LNG projekt, ve kterém má Exxon podíl, a jeho oprava může trvat celé roky.

Ačkoliv ceny ropy během osm týdnů trvajícího konfliktu vzrostly o více než 45 procent a překročily hranici 100 dolarů za barel, akcie velkých ropných firem tento růst plně nekopírují. Trh totiž počítá s tím, že Hormuzský průliv se časem znovu otevře, což se odráží ve výrazném poklesu cen ropných futures v dalších měsících.

Vyšší ceny ropy a plynu sice obecně ropným společnostem pomáhají, nicméně dopad konfliktu je značně nerovnoměrný. Podle analytiků z Raymond JamesExxon zhruba pětkrát větší část produkce ohroženou válkou v Perském zálivu než Chevron. Evropské ropné společnosti navíc disponují rozsáhlejšími obchodními divizemi než jejich američtí konkurenti, což jim umožňuje lépe profitovat z cenové volatility.

Relativně lepší výkonnost akcií BP je dána i tím, že titul byl na začátku konfliktu výrazně levnější než konkurence, a měl tak větší prostor k růstu při cenách ropy kolem 100 dolarů za barel, upozorňuje Bloomberg. Po pozastavení zpětného odkupu akcií na začátku roku analytici očekávají, že firma využije současný příliv hotovosti především ke snižování dluhu, což by jí mělo dát větší manévrovací prostor pro další rozvoj těžby ropy a plynu.

BP už tento měsíc v regulatorním podání uvedla, že očekává „mimořádné“ výsledky v oblasti obchodování. Podobně zvýšené zisky signalizovaly i Shell a TotalEnergies. Naproti tomu Exxon a Chevron tradičně přistupují k obchodování opatrněji a po odeslání nákladu se zajišťují pomocí derivátů. Tato strategie znamená, že obě společnosti v prvním čtvrtletí utrpí ztráty z přecenění ve výši téměř sedmi miliard dolarů. Na druhé straně očekávají, že tyto tzv. „časové efekty“ v nadcházejících čtvrtletích plně odezní, jakmile zákazníci obdrží zásilky.

„Máte trh, který je nedostatečně zásobován ropou, a proto normalizované ceny budou delší dobu vyšší,“ řekl James West, energetický analytik společnosti Melius Research. I když by to mělo sektoru dlouhodobě prospět, tak v krátkodobém horizontu existují mezi akciemi rozdíly, dodal.

Musí přesvědčit v dlouhodobý obrat

BP mezitím nabírá tempo i na strategické úrovni. Firma získala v březnu souhlas americké administrativy s prvním novým projektem v Mexickém zálivu od havárie Deepwater Horizon v roce 2010 a zároveň nakoupila podíly v průzkumných blocích u pobřeží Namibie, jednoho z nejperspektivnějších nových ložiskových regionů světa.

O’Neillová, jež strávila dvě dekády své kariéry právě u Exxonu, má podle trhu klást důraz především na ozdravení rozvahy, nikoliv na rychlé obnovení zpětných odkupů akcií. „V současném prostředí dává největší smysl využít dodatečný cash flow ke snižování dluhu,“ míní analytik RBC Capital Markets Biraj Borkhataria.

I přes nynější pozitiva, ale bude muset BP podle analytiků prokázat, že dokáže aktuální zlepšení proměnit v dlouhodobý obrat. „Prostředí vyšších cen je pro BP nepochybně příznivé. Stále je však potřeba pracovat na znovuobnovení důvěry investorů,“ napsal ve svém komentáři vedoucí analytik evropských energetických akcií v UBS Joshua Stone.


Váš názor
  • Přidat názor
    přijde po pozitivních
    27.04.2026 12:59

    výsledcích wind fall tax od GB vlády ???
    občan
Aktuální komentáře
27.04.2026
16:59UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
16:12PODCAST Týdenní výhled: Rozhodnutí o sazbách a výsledky big techu určí náladu na trzích  
16:12Velká změna v partnerství OpenAI s Microsoftem: ChatGPT může na jiné cloudy
15:52RMS Mezzanine, a.s.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
14:52Big tech žene S&P 500 do rekordních výšin. Teď přichází klíčový test v podobě výsledků  
13:05SAB Finance a.s.: Průběžné hospodářské výsledy za 1Q 2026
13:00Banka CREDITAS a.s.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
12:35Událostmi nabitý týden se rozjíždí pomalu, drahá ropa nevadí  
11:50BP se během války s Íránem stává nečekaným vítězem mezi ropnými giganty
11:42Peking se vložil do akvizice firmy vyvíjející agentní AI, kterou chtěla převzít Meta
11:00UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z HZL CZ0002003114
10:34Výhled na výsledky Philip Morris: stabilní čísla, atraktivní výnos  
9:28Bezvavlasy.cz má nového šéfa, do čela nastupuje Jiří Hendrych
9:10Primoco UAV SE: Významné skutečnosti v roce 2025
9:07Rozbřesk: Umělá inteligence podle posledních průzkumů rozevírá nůžky mezi pracovníky
8:53Primocu druhým rokem klesly tržby i zisk, firma ale hlásí rekordní objednávky
8:49Tržby Primoco znovu klesají, Tabák před výsledky a Slovensko přišlo o stupeň ratingu  
8:45Footshop a.s.: Footshop potvrzuje auditované výsledky za rok 2025
6:04Poslední monetární šok z USA už neměl na rozvíjející se země takový dopad jako v minulosti. Co to ukazuje?
26.04.2026
10:10Víkendář: Forenzní ekonomie – co se děje v zemích, jako Severní Korea?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět