Největší švýcarská banka UBS prudce zvýšila čtvrtletní zisk

Největší švýcarská banka v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 80 procent na tři miliardy dolarů (zhruba 62,5 miliardy Kč). Oznámila to dnes v tiskové zprávě. K růstu zisku přispěly rekordní příjmy z obchodování na finančních trzích. Ty v poslední době procházely výkyvy v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě.
Čtvrtletní zisk překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 2,8 miliardy dolarů, uvedla agentura Reuters. Banka potvrdila, že hodlá v letošním roce odkoupit vlastní akcie v hodnotě nejméně tří miliard dolarů. Akcie reagovaly na zveřejnění výsledkové zprávy růstem o necelých 5 %.
UBS uvedla, že ve druhém čtvrtletí zatím finanční trhy prokazují odolnost, což podle ní odráží očekávání, že je možné dosáhnout trvalého diplomatického řešení konfliktu na Blízkém východě. Dodala nicméně, že přetrvávají vysoká rizika a že se situace může rychle změnit, což by mohlo ovlivnit náladu i aktivitu klientů.
Banka rovněž oznámila, že hodlá v letošním roce dokončit integraci domácího konkurenta Credit Suisse, kterého převzala v roce 2023. Credit Suisse se tehdy po řadě finančních neúspěchů a skandálů dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat stabilitu globálního finančního systému. Švýcarské úřady proto zorganizovaly záchranu podniku v podobě jeho spojení s .