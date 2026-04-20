Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Klíčový milník pro Dukovany: první projektová fáze splněna. KHNP dokončila koncepční projekt

20.04.2026 12:40
Autor: ČTK

Korejská společnost KHNP dokončila koncepční projekt pro dva nové jaderné bloky v Dukovanech. Jde o klíčový první stupeň projektové dokumentace, jenž nyní začnou detailně posuzovat čeští odborníci. Po jeho schválení bude následovat úvodní projekt, důležitý pro další povolovací a licenční řízení.

Korejská společnost KHNP dokončila koncepční projekt pro dva jaderné bloky dukovanské elektrárny, jejichž bude hlavním dodavatelem. Jde o první stupeň projektové dokumentace nové elektrárny. Čeští odborníci budou nyní dokumentaci posuzovat a připomínkovat. Po schválení začne KHNP pracovat na úvodním projektu, který podrobněji rozpracuje technická řešení jednotlivých systémů. Hotový má být podle harmonogramu příští rok.

"Tento důležitý dokument, od kterého se budou odvíjet další stupně projektové dokumentace, jsme obdrželi v termínu dle smluvního harmonogramu. Nyní jej budeme několik týdnů podrobně pročítat, připomínkovat a projednávat s jeho autory," uvedl ředitel technického útvaru EDU II Viktor Černý. Doplnil, že posouzení se jen v EDU II věnuje přibližně 60 lidí a další desítky lidí ve firmě Energoprojekt Praha. Na korejské straně připravovaly koncepční projekt stovky lidí.

Dokumentace koncepčního projektu obsahuje desítky tisíc stran, kromě textové části i výkresy a schémata pro elektrárnu jako celek a její jednotlivé systémy. KHNP do něj zapracovala několik desítek tisíc požadavků. Je to první stupeň projektové dokumentace, který popisuje celkové řešení elektrárny včetně všech úprav oproti standardnímu projektovému řešení bloků APR1000. Úpravy vzešly z nutnosti zohlednit českou legislativu, specifické podmínky místa a požadavky investora.

Schválení koncepčního projektu EDU II je podmínkou pro pokračování další fáze projekčních prací. Završená bude příští rok schválením úvodního projektu, který rozpracovává technická řešení do většího technického detailu a je zásadním zdrojem informací pro licenční a povolovací procesy, uvedla mluvčí.

Minulý týden skončily v Dukovanech vrtné práce na místě, kde mají nové bloky vzniknout. Na přibližně 200 hektarech pozemků udělali geologové za osm měsíců v součtu přes 13 kilometru vrtů. Vzorky získané při geologickém průzkumu v současnosti testují laboratoře v Česku a v Itálii. Korejské společnosti by chtěla EDU II předat celé staveniště v roce 2029. Novinářům to minulý týden řekl generální ředitel EDU II Petr Závodský.

První nový dukovanský blok by mohl být hotový v roce 2036, druhý o rok později. Elektrárna Dukovany teď má čtyři bloky, které byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987.

 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.04.2026
16:57Levná globalizace končí, svět se přepisuje. Jak investovat v nové éře  
15:36Trhy fúzí a akvizic se po začátku války v Íránu prudce propadly, nyní začalo zotavení
14:45Pokud by se v USA obnovily inflační tlaky, neměl by dolar oslabovat?
14:35S DIP lidé investují na důchod již 9,5 miliardy korun. Počet smluv se blíží čtvrt milionu
13:03Siemens hrozí přesunem investic mimo EU kvůli přílišné regulaci průmyslové AI
12:51Týdenní výhled: S koncem války to zase nevyšlo, nová data naznačí dopad energetického šoku  
12:40Klíčový milník pro Dukovany: první projektová fáze splněna. KHNP dokončila koncepční projekt
11:55Jaké příležitosti vidí v energetickém sektoru Goldman Sachs? Na seznamu jsou ConocoPhillips či Vistra
11:24Další víkendový zvrat zhoršil náladu, trhy však stále pracují s přechodností íránského šoku  
10:57Registrace elektromobilů v EU rostou s tím, jak se zvyšují ceny benzinu
10:44Ropa, Írán a trhy: Invesco radí, jak upravit své investice v roce geopolitiky
9:03Rozbřesk: Hormuz stále nefunguje. Kde je Evropa nejzranitelnější?
8:44Opětovné uzavření Hormuzského průlivu zvyšuje cenu ropy i nervozitu investorů  
6:06Eisman o vývoji na softwaru a vlivu AI na zaměstnanost bílých límečků
19.04.2026
9:24Víkendář: Zranitelnost USA by měla vést ke zvyšování odolnosti zbytku světa
18.04.2026
9:48Víkendář: Nejlepší řešení globálních nerovnováh je dobře známé. Proč tedy nepřichází změna?
17.04.2026
22:01Americké trhy na historických maximech také díky dočasnému příměří USD s Íránem  
17:33Roky 2026 – 2028: Návrat ke staré ekonomické rovnováze, ze které by akcie moc nadšené nebyly?
16:48Český státní dluh v prvním čtvrtletí vzrostl o 42,3 mld. Kč na 3,72 bilionu Kč
16:04Írán otevřel Hormuzský průliv pro obchod, podle Trumpa blokáda Íránu trvá

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět