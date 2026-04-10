Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent

S akciemi Czechoslovak Group (CSG) to jde dál z kopce. Dnes odepisují více než šest procent a nachází se na ceně pod 22 eur za kus. Od svého IPO tak už ztratily přibližně třetinu své hodnoty. Důvodem dnešního propadu je širší pokles akcií zbrojařských firem, a to kvůli zprávě agentury Bloomberg o možném zklidnění bojů na Ukrajině.
Kolem 15:00 odepisovaly akcie CSG kótované na amsterdamské burze 6,3 procenta a byly na ceně 21,97 EUR za kus. Předtím v jednu chvíli odepisovaly dokonce přes deset procent a klesly až na 21,06 eura, kde zatím ještě nikdy nebyly. Na pražském Free Market byl pokles k 15. hodině ještě výraznější (-7,6 %).
Výrazně oslabují také akcie jiných firem z obranného sektoru. Například německý gigant hlásí propad přes pět procent, o více než čtyři procenta je dole také italský podnik Leonardo. Ztráty pak evidují také německý Hensoldt nebo britský . Všechny tyto společnosti se stejně jako CSG věnují výrobě zbraní.
Výprodej zbrojařů vyvolal rozhovor Bloombergu s hlavním ukrajinským vyjednavačem Kyrylem Budanovem. Ten v něm mluví o narůstajícím optimismu, pokud jde o ukončení bojů, které na Ukrajině před více než čtyřmi lety zahájila na pokyn prezidenta Vladimira Putina ruská vojska. Budanov naznačil, že dohoda o ukončení bojů může být dříve, než se dosud předpokládalo.
Analytici ze společnosti Vital Knowledge ale vyjádřili určité pochybnosti o bezprostředním průlomu ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedli, že Budanov "zřejmě neodhaluje žádný nový vývoj v jednáních, ale jen konstatuje, že Rusko nemůže pokračovat v bojích současným tempem donekonečna," píše server Investing.com.
CSG si prodejem akcií letos koncem ledna zajistila zhruba 3,8 miliardy eur. Jednalo se o největší úpis akcií zbrojařské firmy vůbec. Akcie podniku výrazně klesly už v březnu, kdy se v médiích objevily další informace o narůstajících skandálech ohledně úpisu akcií CSG.
Zdroj: Patria, ČTK