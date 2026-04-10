Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent

10.04.2026 15:18
Autor: Redakce, Patria.cz

S akciemi Czechoslovak Group (CSG) to jde dál z kopce. Dnes odepisují více než šest procent a nachází se na ceně pod 22 eur za kus. Od svého IPO tak už ztratily přibližně třetinu své hodnoty. Důvodem dnešního propadu je širší pokles akcií zbrojařských firem, a to kvůli zprávě agentury Bloomberg o možném zklidnění bojů na Ukrajině.

Kolem 15:00 odepisovaly akcie CSG kótované na amsterdamské burze 6,3 procenta a byly na ceně 21,97 EUR za kus. Předtím v jednu chvíli odepisovaly dokonce přes deset procent a klesly až na 21,06 eura, kde zatím ještě nikdy nebyly. Na pražském Free Market byl pokles k 15. hodině ještě výraznější (-7,6 %).

Výrazně oslabují také akcie jiných firem z obranného sektoru. Například německý gigant Rheinmetall hlásí propad přes pět procent, o více než čtyři procenta je dole také italský podnik Leonardo. Ztráty pak evidují také německý Hensoldt nebo britský BAE Systems. Všechny tyto společnosti se stejně jako CSG věnují výrobě zbraní.

Výprodej zbrojařů vyvolal rozhovor Bloombergu s hlavním ukrajinským vyjednavačem Kyrylem Budanovem. Ten v něm mluví o narůstajícím optimismu, pokud jde o ukončení bojů, které na Ukrajině před více než čtyřmi lety zahájila na pokyn prezidenta Vladimira Putina ruská vojska. Budanov naznačil, že dohoda o ukončení bojů může být dříve, než se dosud předpokládalo.

Analytici ze společnosti Vital Knowledge ale vyjádřili určité pochybnosti o bezprostředním průlomu ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedli, že Budanov "zřejmě neodhaluje žádný nový vývoj v jednáních, ale jen konstatuje, že Rusko nemůže pokračovat v bojích současným tempem donekonečna," píše server Investing.com.

CSG si prodejem akcií letos koncem ledna zajistila zhruba 3,8 miliardy eur. Jednalo se o největší úpis akcií zbrojařské firmy vůbec. Akcie podniku výrazně klesly už v březnu, kdy se v médiích objevily další informace o narůstajících skandálech ohledně úpisu akcií CSG.

Zdroj: Patria, ČTK


Čtěte více:

Pád CSG. Akcie na závěr týdne výrazně oslabují a už jsou pod IPO cenou
27.03.2026 16:16
Pád CSG. Akcie na závěr týdne výrazně oslabují a už jsou pod IPO cenou
Série špatných zpráv v posledních týdnech a celkový pokles ve zbrojním...
Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
31.03.2026 9:35
Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
Czechoslovak Group v rámci konsolidace vlastnické struktury odkoupila ...
CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS
31.03.2026 13:08
CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) koupila od maďarské sku...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.04.2026
15:30Čipový gigant TSMC měl v prvním čtvrtletí díky zájmu o AI rekordní tržby
15:18Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent
15:00Americká inflace poskočila vzhůru, ale čekala se ještě vyšší
14:16Stefano Gabbana končí jako předseda módní firmy Dolce & Gabbana, o svém podílu ve firmě jedná
14:03Eli Lilly ztrácí v Indii podíl na trhu, Novo Nordisk ho drží. Ceny tlačí dolů příliv generik
13:48Globální odbyt Porsche v prvním čtvrtletí klesl o 15 procent
13:33MSI Finance RBBL s.r.o.: Výroční finanční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2025
12:46Perly týdne: Další vývoj sazeb, akcie k novým maximům a nepochybující umělá inteligence
11:08Koncem týdne se obchoduje opatrně před americkou inflací a íránskými jednáními  
11:01Akcie Nvidie se obchodují blízko úrovni, kde analytici očekávají průlom  
10:34Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 5 procent, opět přibylo volných míst
9:59Ztráta v řádu miliard a plánované IPO. SpaceX sází na historický start na trhu
9:26Rozbřesk: Český průmysl drží linii - zatím
8:49USA a Írán čekají o víkendu mírová jednání, Putin vyhlašuje velikonoční příměří a odpoledne vyjde americká inflace  
6:06Po válce na Blízkém východě může ceny potravin zvýšit i jev super El Niňo
09.04.2026
22:00Čísla ze ekonomiky zastíněna vývojem na blízkém východě  
17:05Od jakého dna by se akcie odrážely?
15:04Meta dál šlape do AI. Nově investuje dalších 21 miliard dolarů do CoreWeave
14:05Bloky v Dukovanech bude podle ČEZ možné provozovat až 80 let, vyžádalo by si to miliardové investice
13:20Provoz v Hormuzu se jen tak rychle nenormalizuje. Může to trvat měsíce, varují analytici

