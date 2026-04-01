OpenAI získala na rozvoj rekordních 122 miliard dolarů

01.04.2026 12:02
Autor: ČTK

Společnost OpenAI získala od investorů 122 miliard USD (2,6 bilionu Kč). Hodnota společnosti tak dosáhla 852 miliard dolarů (více než 18 bilionů Kč). Nejnovější kolo investování se stalo největší, jaké zatím firma uskutečnila, a peníze mají posílit ambiciózní plány rozšíření výpočetní kapacity, datových center a nábor talentů, napsala agentura Bloomberg.

Hlavní část peněz přišla od tří velkých technologických společností. Amazon investuje 50 miliard USD, Nvidia a SoftBank po 30 miliardách USD. Z částky od Amazonu je 35 miliard podmíněno tím, že OpenAI buď vstoupí na burzu nebo dosáhne technologického milníku v podobě umělé obecné inteligence (AGI), což je zjednodušeně inteligentní systém, který se učí a myslí obecně, ne jen podle předem naučených pravidel jako současné systémy.

Na financování se podílela i řada dalších významných investorů, mimo jiné fond Andreessen Horowitz, MGX z Abú Zabí, D.E. Shaw Ventures, TPG nebo T. Rowe Price.

Investice do OpenAI patří mezi největší doposud uskutečněné transakce, překonává nejen předchozí kola financování soukromých start-upů, ale i některé akvizice nebo vstupy firem na burzu. To ukazuje obrovský zájem investorů o technologii, která může zásadně změnit nejen firmy a odvětví, ale celé ekonomiky. Podle dat agentury Bloomberg tato investice výrazně převyšuje poslední financování jiných AI start-upů, například Anthropic PBC a xAI.

Poprvé také OpenAI získala více než tři miliardy dolarů od individuálních investorů prostřednictvím bankovních kanálů. Firma navíc oznámila, že bude součástí několika burzovně obchodovaných fondů (ETF) spravovaných firmou Ark Invest, což umožní širší veřejnosti podílet se na růstu společnosti.

Finanční ředitelka OpenAI Sarah Friarová uvedla, že toto financování převyšuje i dosavadní největší vstup na burzu. Podle ní transakce poskytne firmě velkou flexibilitu pro investice do výpočetních zdrojů a do plánů rozvoje AI, a to v době, kdy jsou veřejné trhy nejisté, mimo jiné kvůli válce v Íránu.

Firma již dříve oznámila, že plánuje utratit více než 1,4 bilionu USD za fyzickou infrastrukturu, která podpoří její software pro AI. Pro financování těchto investic OpenAI i konkurenční Anthropic oslovily podobnou skupinu investičních fondů a technologických firem, včetně svých dodavatelů cloudových služeb a čipů, jako jsou Amazon a Nvidia. Tento složitý systém spolupráce vyvolává obavy, co by se stalo, pokud technologie nenaplní vysoká očekávání.

Obě společnosti by měly letos vstoupit na burzu, aby získaly další kapitál a otestovaly ochotu trhů investovat do rychle rostoucích, ale zatím neziskových AI firem. Friarová uvedla, že OpenAI musí být "schopná fungovat jako veřejná společnost", ale nesdělila žádné konkrétní plány ohledně primární nabídky.

OpenAI v úterý uvedla, že její tržby se nyní pohybují kolem dvou miliard USD měsíčně. Firma, kterou proslavil produkt pro běžné uživatele, si získává pozornost i firemních zákazníků. Tržby od firem nyní mají na jejích celkových tržbách podíl 40 procent a podle očekávání by se do konce roku mohl podíl zvýšit na 50 procent.

Letos OpenAI zvýšila své tržby i zavedením reklam v ChatGPT, což dříve generální ředitel Sam Altman označil za "krajní řešení". Firma, která se dosud spoléhala hlavně na předplatné, tento týden uvedla, že tržby z reklamy v ChatGPT v USA za prvních šest týdnů testovacího provozu v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů USD.

 


Aktuální komentáře
05.04.2026
10:07Víkendář: Možná je načase, aby se Švédsko připojilo k euru
04.04.2026
10:04Víkendář: Pro a proti členství v eurozóně
03.04.2026
16:16Pár poznámek k chování zlata
11:33Perly týdne: Ztratily automobilky kontakt s reálnými lidmi?
10:36Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2026
8:09Tržní houpačka pokračuje. Barclays radí zaměřit se na defenzivu a vybírá konkrétní tituly  
02.04.2026
22:00Trump i nadále hrozí tvrdými útoky  
17:17Jak daleko je akciový trh od skutečného pesimismu?
15:22Státy Perského zálivu zvažují nové ropovody, aby se vyhnuly Hormuzu
15:04Tvrdý pád perly maďarské burzy 4iG. Trh zpochybňuje byznys postavený na Orbánově moci
13:38Vláda zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň u nafty
13:11Yardeni si myslí, že sazby se letos nezmění a „na paniku už je pozdě“. Slok nevěří v růst sazeb
11:56Česká spořitelna a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
11:41ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
11:22Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
9:23Rozbřesk: Nižší růst ekonomiky, nižší daňové inkaso pro státní rozpočet
8:45Trump opět eskaluje hrozby Íránu, padají naděje na brzký konec války i futures. Ropa nad 107 dolary za barel  
6:03Bloomberg Intelligence: Deset akcií, které mají v Q2 největší potenciál překvapit  
01.04.2026
22:03Akcie rostly díky naději na konec války, ropa oslabila  
17:27Největší současný mýtus o americké ekonomice?

