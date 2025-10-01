Hledat v komentářích

Detail - články
Český průmysl v září zpomalil, ale důvěra roste. PMI klesl na 49,2 bodu

01.10.2025 10:19
Autor: ČTK

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v září mírně zhoršily. Index nákupních manažerů (PMI) klesl na 49,2 bodu ze srpnových 49,4 bodu. Pokles trvá třetí měsíc. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Nad 50 body byl index v červnu, byl to první růstový měsíc od května 2022.

V září klesla jak výroba, tak nové zakázky. Pokles zaměstnanosti a nákupu vstupů sice zpomalil, ale dál přetrvával vzhledem k tomu, že utlumená poptávka nutila firmy redukovat výdaje. Nový nárůst rozpracovanosti nicméně svědčil o tlaku na kapacity a obchodní důvěra stoupla na maximum za tři měsíce v naději na oživení zákaznické poptávky. Inflační tlaky zůstaly vcelku utlumené.

"Čeští výrobci v září pozorovali další zhoršení výkonu vzhledem k novému poklesu nových zakázek. Firmy se stále držely zpátky a opět snížily zaměstnanost a nákupy vstupů.Jisté úlevy se výrobcům nadále dostávalo v cenách. Inflace nákladů v září vzrostla nejpomaleji v tomto roce," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jonesová.

Čeští výrobci během září registrovali první pokles nových zakázek od května. Snížení bylo mírné a firmy jej dál připisovaly tlumené poptávce ze zahraničního i domácího trhu i tlaku konkurence. Celkové snížení prodeje zčásti poháněl rychlejší pokles nových exportních zakázek. Tempo bylo nejvyšší za čtyři měsíce a zprávy účastníků zmiňovaly pokračující problémy s poptávkou na klíčových evropských trzích.

Přes pokles nákupní aktivity ale problémy v dopravě a mezinárodní celní politika omezovaly termíny dodávek. Výkon prodejců se opět zhoršil, ač v menší míře než v srpnu. Slabá poptávka po vstupech zároveň v září opět utlumila tlaky na ceny. Tam, kde byly hlášeny vyšší ceny, se to spojovalo s většími náklady na potraviny a energie. Inflace nákladů zpomalila na zatím nejnižší tempo v tomto roce. Silná mezinárodní konkurence a váhavost zákazníků přinutila české výrobce k tomu, aby na konci třetího čtvrtletí snížili své prodejní ceny.

Výrobci si v září byli více jisti tím, že produkce během příštího roku vzroste. Optimismus byl na nejvyšší úrovni za tři měsíce a v rámci průzkumu nadprůměrný. Pozitivní očekávání se opírají o naděje na výrazné zvýšení zákaznické poptávky, větší investice do nového sortimentu zboží a expanze na nové trhy.

 

