OECD snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny, zlepšila výhled pro USA

Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,9 procenta z tempa 3,3 procenta loni. Ve svém výhledu to dnes předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad letošního růstu v eurozóně snížila na 0,8 procenta, hospodářskou aktivitu v zemích používajících euro podle ní zbrzdí vyšší náklady na energie. V prosinci OECD letošní růst v eurozóně odhadovala na 1,2 procenta. Odhad růstu ve Spojených státech organizace naopak zlepšila, a to na 2,0 procenta z dosud předpokládaných 1,7 procenta.
Prognózu letošního růstu světové ekonomiky OECD ponechala na stejné úrovni jako v prosincovém výhledu. Upozornila však, že odolnost globálního hospodářství prověří nynější konflikt na Blízkém východě, jehož další vývoj zůstává nejistý.
Současný konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů na světových trzích. Ochromil totiž lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu
"Rozsah a délka trvání konfliktu jsou velmi nejisté," uvedla OECD. "Delší období vyšších cen energií však výrazně zvýší náklady podniků a inflaci spotřebitelských cen, což bude mít negativní dopady na hospodářský růst," dodala.
V příštím roce očekává OECD jen mírné zrychlení růstu světové ekonomiky, a to na tři procenta. V eurozóně by měl růst zrychlit na 1,2 procenta, zatímco v USA počítá OECD se zpomalením tempa růstu, a to na 1,7 procenta. Odhad letošního růstu čínské ekonomiky dnes OECD ponechala na 4,4 procenta. V příštím roce nadále očekává zpomalení na 4,3 procenta.
Odhad letošního růstu ruské ekonomiky OECD zvýšila o desetinu procentního bodu na 0,6 procenta. Hospodářský růst v Rusku by měl nicméně i podle nové prognózy zpomalit z loňského jednoho procenta. V příštím roce očekává OECD zrychlení růstu ruské ekonomiky na 0,8 procenta.