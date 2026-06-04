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Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro léky na cukrovku a obezitu

Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro léky na cukrovku a obezitu

04.06.2026 14:02
Autor: ČTK

Dánská firma Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil ve Středočeském kraji investovala několik miliard korun, vyplývá z pozvánky na otevření závodu. V pátek 12. června se ho zúčastní mimo jiné předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a prezident společnosti Novo Nordisk Mike Doustdar.

Firma továrnu v Jevanech koupila v roce 2024 od společnosti Novavax za 200 milionů dolarů (téměř pět miliard Kč). Novavax v závodě vyráběl součásti své covidové vakcíny, v roce 2020 zaměstnával 450 lidí. Předtím tam firma Baxter produkovala vakcíny proti prasečí chřipce, léky a séra se v místě vyrábějí od 20. let 20. století. Státu areál patřil do roku 2001.

Dánská firma Novo Nordisk vznikla v roce 1923. Zaměřuje se na léčbu cukrovky a dalších závažných chronických onemocnění, jako jsou obezita nebo vzácná onemocnění krve a vzácná endokrinní onemocnění. V 80 zastoupeních po celém světě zaměstnává více než 69.000 lidí.

Léčba obezity patří v současné době podle odborníků mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví, injekční přípravky firem Novo Nordisk nebo Eli Lilly ze skupiny GLP-1 antagonistů užívají podle odhadů celosvětově desítky milionů lidí. Léky jsou dostupné i v Česku, pro léčbu obezity ale nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, měsíčně pacienta stojí několik tisíc korun a většinou je léčba dlouhodobá či doživotní.

Zdroj foto: Novo Nordisk


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