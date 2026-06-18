Akcie na Wall Street poslední obchodní den v tomto týdnu pořádně zabraly

Poslední obchodní den tohoto zkráceného týdne přinesl na Wall Street výrazné uklidnění a strmý návrat k vysokým úrovním z úvodu týdne. Akciové trhy zůstávají ve velmi volatilním módu, kdy u indexu Nasdaq 100 se během posledních deseti dnů konal alespoň 1% pohyb hned devětkrát. Tento index se díky dnešní rally ocitl pouhé procento od svého historického maxima. Zatímco včerejší propad byl přisuzovaný zprávám ze zasedání americké centrální banky, dnes se hovořilo hlavně o podepsání provizorní mírové dohody mezi Iránem a USA.
Mezi dnešními vítězi se po včerejším zaváhání objevily opět již tradičně tituly z polovodičového sektoru a AI. Na nová maxima se tak díky dvouciferným růstům vyšplhaly akcie Marvell nebo Astera Labs. Strmý růst a nová maxima jsme zaznamenaly i u producentů paměťových čipů Micron a SanDisk.
Největší propad ve své historii zaznamenaly akcie Accenture, poté co tento poskytovatel IT služeb snížil výhled pro svůj finanční 4Q. Accenture odhaduje tržby ve svém 4Q v rozmezí 17,75 – 18,4 mld. USD, zatímco průměrný analytický odhad činil 18,47 mld. USD.