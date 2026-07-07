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Trhy sledují summit NATO i napětí v Hormuzském průlivu

Trhy sledují summit NATO i napětí v Hormuzském průlivu

07.07.2026 8:51
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Evropské i americké futures naznačují opatrný začátek obchodování. Začíná summit NATO, od něhož si trhy slibují další impulsy pro obranný sektor, zatímco útoky na obchodní lodě v Hormuzském průlivu znovu podpořily ceny ropy. Debatu o budoucnosti ekonomiky pak rozvířila varování nositele Nobelovy ceny Christophera Pissaridese, podle něhož umělá inteligence nemusí Evropě přinést očekávaný skok v produktivitě a hospodářském růstu.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,2 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,0 %, S&P 500 mini -0,3 % a Nasdaq 100 mini -0,9 %.

Oddo BHF zvýšil doporučení na ČEZ na Outperform z Underperform a cílovou cenu zvýšil na 1540 z 920 .

CSG naléhala na Evropskou komisi, aby provedla úplný přezkum plánovaného nepřímého vstupu společnosti STV Invest do společnosti Tatra Trucks prostřednictvím společnosti Promet Tools, s odkazem na obavy z narušení hospodářské soutěže a citlivých informací. STV podání stáhla a plánuje jej znovu předložit.

Dnes začíná summit NATO v Ankaře a očekává se, že diskuse se zaměří na vyšší výdaje na obranu, což by mohlo vést ke zvýšené volatilitě evropských akcií obranných společností. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun, a poprvé tak splnit závazek NATO dát dvě procenta HDP na obranu, řekl před odletem na summit premiér Andrej Babiš. Armáda pro letošek dostala v rozpočtu 154,79 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,8 procenta HDP, dalších 30 miliard korun má jít na obranu z ostatních rozpočtových kapitol.

Kanadský premiér Mark Carney zdůraznil důležitost spolupráce se spojenci NATO na obraně proti rostoucím hrozbám v Arktidě, když se rozhodl pro německo-norskou nabídku na výstavbu nové flotily ponorek. Pomalé oživení evropských akcií obranných společností čelí zkoušce.

Cena ropy po útocích na plavidla v Hormuzském průlivu vzrostla, což zdůrazňuje přetrvávající rizika pro dopravu. Podle zasvěcených lidí byla loď naložená LNG zasažena projektilem poblíž ománského pobřeží, což vyvolalo znepokojení mezi majiteli lodí a otestovalo dohodu mezi USA a Íránem, která měla útoky zastavit. Server Axios samostatně informoval, že Írán vypálil nejméně dvě rakety na obchodní lodě proplouvající touto vodní cestou.

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii varoval, že umělá inteligence neposune západní ekonomiky do éry rychlého růstu produktivity a že ta už může být navždy pryč. Christopher Pissarides, který se specializuje na dopad automatizace na práci, uvedl, že až čtyři z deseti pracovních míst v USA a Velké Británii by umělou inteligencí neměly být značně ovlivněny.

 
 

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