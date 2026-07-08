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Trhy zahajují den v červeném po útocích USA na Írán, výsledky zveřejnily mmcité a Hardwario

Trhy zahajují den v červeném po útocích USA na Írán, výsledky zveřejnily mmcité a Hardwario

08.07.2026 8:53
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Evropské i americké akciové futures signalizují negativní zahájení obchodování, když investoři vyhodnocují nové geopolitické napětí na Blízkém východě po dalších amerických úderech v Íránu a omezení vývozu íránské ropy.

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