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Rozbřesk: Inflace v letních měsících klesne pod cíl, bude to však jen dočasné

Rozbřesk: Inflace v letních měsících klesne pod cíl, bude to však jen dočasné

07.07.2026 9:00, aktualizováno: 7.7. 10:26
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Aktualizováno

Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic ke konci června klesly nakonec ještě o něco rychleji, než jsme předpokládali. Zejména pokles cen nafty byl za uplynulý měsíc relativně strmý a překonal 10 %. Proto jsme „za pět minut dvanáct“ ještě snížili náš inflační odhad a věříme, že dnes ČSÚ zahlásí za červen pokles inflace z 2,1 % na 1,9 %.

Co čekat od české inflace dál, ve světle slábnoucího napětí na Blízkém východě? Ceny pohonných hmot mohou inflaci ještě lehce snížit v průběhu letních měsíců, kdy ji mohou pomoci i výrazně vyšší srovnávací základny u potravin z minulého roku, a může se tak držet v okolí 1,7-1,8 %. Ke konci roku však tyto příznivé meziroční efekty začnou vyprchávat.

Pro konec roku 2026 a rok 2027 tak stále kreslíme trochu jiný obrázek. Jeden z důvodů je skutečnost, že doprava v Hormuzském průlivu má zatím k normálu stále daleko. Ceny ropy se tak stabilizovaly a ceny zemního plynu opět lehce rostou na úrovně zhruba o třetinu vyšší než před rokem, a to ve chvíli, kdy Evropa začne intenzivně doplňovat stále relativně prázdné zásobníky. A část této blízkovýchodní inflační nálože česká i světová ekonomika pocítí s určitým zpožděním.

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Jedná se zejména o vyšší ceny energií, které se v Česku tradičně refixují pouze jednou nebo dvakrát do roka, zejména u plynu nás čeká s vysokou pravděpodobností obrat v trendu jak u domácností, tak i u podniků. Současně se dražší energie a hnojiva (navázaná také na krizi na Blízkém východě) mohou v roce 2027 viditelně promítnout do cen potravin – „těžké váhy“ spotřebitelského koše (přes 17 %).

To vše je třeba vidět v kontextu letošního roku, kdy právě velmi nízké ceny energií (elektřina díky zrušení POZE zlevňuje meziročně o více než 11 %) a překvapivě levné potraviny „maskují“ stále velmi vysokou inflaci ve službách, kde je momentum přes 5 %. Takové štěstí příští rok mít nebudeme a jak energie, tak potraviny mohou naopak trochu přitápět pod „inflačním kotlem“.

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I proto zatím náš inflační výhled pro rok 2027 nijak výrazně neměníme a stále předpokládáme průměrnou inflaci v blízkosti 3 % (v roce 2026 v blízkosti 2 %). Pokud by však doprava v Hormuzském průlivu rychleji hledala nový „normál“, můžeme naše inflační výhledy přepisovat směrem dolů.

TRHY

Koruna

Stabilizace cen ropy a eurodolaru přinesla při absenci výraznějších impulsů z domácí scény klid i na měnový pár EUR/CZK. Dnes ráno čekáme silný výsledek maloobchodu (pro korunu teoreticky pozitivní), ale pokles inflace lehce pod cíl (pro CZK teoreticky lehce negativní). V souhrnu tak možná bude opět těžké vidět na české měně silnější reakci.

Eurodolar

Eurodolar má před sebou týden, který bude relativně chudý na důležitá makrodata, o to důležitější roli však budou hrát zápisy z červnových zasedání Fedu a ECB. Ve středu bude eurodolarový trh pozorně sledovat detaily z překvapivě jestřábího zasedání americké centrální banky, které mohou dále naznačit ochotu centrálních bankéřů zvyšovat sazby (naším základním scénářem je jeden „hike“ v září). Ve čtvrtek pak vyrukuje s detailním zápisem ECB, u které šance na opětovný růst sazeb svižně klesá společně s návratem cen ropy na předválečné úrovně. Pro eurodolar může jít celkově o spíše poklidný týden bez jednoznačných signálů.

 
 

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