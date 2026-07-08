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Rozbřesk: Spotřebitele táhne rychlý růst reálné mzdy

Rozbřesk: Spotřebitele táhne rychlý růst reálné mzdy

08.07.2026 9:20
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Maloobchod v květnu výrazně překonal naše očekávání a zrychlil svoji meziroční reálnou dynamiku na 4,7 % (versus naše očekávání na 3 %). To primárně díky velmi dobré kondici českého spotřebitele, na kterého na rozdíl od německého dopadají „chmury“ spojené s vyššími cenami energií a strukturálními proměnami v průmyslu. V pozadí „spotřebitelského optimismu“ samozřejmě stojí solidní vývoj zaměstnanosti a velmi rychlý růst české reálné mzdy. I když je z dlouhodobého pohledu toto tempo těžko udržitelné, letos z něj nade vší pochybnosti česká ekonomika těží.

Tržby tradičně rostly napříč spektrem hlavních sledovaných prodejen – nejvíc ve specializovaných prodejnách s oděvy (+15,7 % meziročně) a u internetových obchodů (+11,7 % meziročně). Z řady vybočují pouze kamenné prodejny s elektronikou, které však zaznamenávají spíše strukturální odliv poptávky a neukazují tolik na aktuální kondici spotřebitele.

Ta je bez pochyby dobrá. Více než 6% růst reálné mzdy a pokračující růst zaměstnanosti jsou znát i na průzkumech mezi spotřebiteli. Celková spotřebitelská nálada od prosincových maxim poklesla jen minimálně a ostře kontrastuje s pesimismem sousedních Němců. Češi hodnotí pozitivně zejména současnou situaci a zatím se nijak nelimitují ani ve „velkých nákupech“, zhoršila se zatím zejména očekávání na příští rok. To v zásadě dává smysl, protože stávající tempo růstu reálné mzdy se zdá být neudržitelné – v příštím roce předpokládáme jednak pomalejší dynamiku nominální mzdy a současně i vyšší inflaci.

Silný květnový maloobchod ukazuje na zrychlení růstu spotřeby českých domácností i českého HDP ve druhém kvartále. To je konzistentní také s naším výhledem na zrychlení růstu HDP z mezikvartálních 0,2 % na 0,7 % a následně i s celoročním letošním růstem české ekonomiky v blízkosti 2 %. To vše za předpokladu, že ekonomiku opět nebude držet na uzdě horší vnější rovnováha – daná rychlým růstem dovozů. Další díl do skládačky by nám měl přidat ve čtvrtek květnový výsledek českého průmyslu.

TRHY

Koruna
Obnovení amerických útoků na Írán, růst cen ropy a silnější dolar – nic z toho se středoevropským měnám z podstaty věci nemůže moc zamlouvat. Koruna tak lehce oslabila do blízkosti 25,25 EUR/CZK. Včerejší silný maloobchod mohl sice koruně pomoci (viz úvodník), byl však nakonec více než neutralizován hlubším propadem červnové inflace (z 2,1 % na 1,5 %). Ten je sice dočasný a daný primárně mimořádným souběhem energetické a potravinové deflace – s jejímž obratem se inflace na začátku příštího roku může dostat nad 3 %. I tak ovšem krátké české tržní sazby (2Y IRS) včera opět lehce poklesly.

Eurodolar

Eurodolar včera testoval hranici 1,14, povzbuzen opětovným nárůstem napětí na Blízkém východě a zdražující ropou. To je prostředí, které v posledních měsících dolaru velmi vyhovovalo – a byť naším základním scénářem není další eskalace napětí, krátkodobé napětí může být pro americkou měnu pozitivním impulsem. Dnes bude zároveň zveřejněn zápis z posledního zasedání Fedu, který poodhalí, jak výrazná jestřábí otočka probíhá v americké centrální bance, resp. jak razantní zvyšování sazeb je ve hře (náš výhled: +25bps v září).





 

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