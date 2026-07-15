Nájmy v druhém čtvrtletí rostly, pohybovaly se mezi 9600 Kč až 32.900 Kč

Nájemné rostlo ve druhém čtvrtletí ve většině velkých měst, a to převážně v bytech o 2+kk a 3+kk. Pohybovaly se mezi 9600 korunami u bytů 1+kk v Ostravě po 32.900 korun u 3+kk v Praze. Například v hlavním městě nájemné meziročně vzrostlo u většiny dispozic o dvě až 14 procent. Obdobný meziroční nárůst napříč všemi typy bytů byl zaznamenán i v Brně a Plzni. V Ostravě a Olomouci se ale vývoj lišil byt od bytu. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz, kterou má ČTK k dispozici.
V Praze se nájmy v přepočtu na metr čtvereční u bytů 1+kk meziročně zvýšily o dvě procenta na 529 Kč a u 2+kk o 14 procent na 452 Kč. Naopak u 3+kk nájmy o pět procent meziročně klesly na 411 Kč za metr čtvereční. Podle analýzy tak bylo možné ve druhém čtvrtletí pronajmout modelový byt 2+kk o velikosti 55 metrů čtverečních v hlavním městě za zhruba 24.900 korun.
V Brně nájmy rostly podle dat UlovDomov především u menších a středních bytů. Metr čtvereční se v přepočtu pronajímal v 1+kk meziročně o 13 procent dráže, tedy za 463 Kč. U 2+kk cena vzrostla o 14 procent na 366 Kč a stejně tak i u 3+kk, kde se část plochy pronajímala za 318 Kč. V Brně se modelový byt 2+kk o 55 metrech čtverečních pronajímal za zhruba 20.100 korun.
V Olomouci byl zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst o 17 procent u bytů 3+kk, zatímco u dvoupokojových bytů ceny spíše stagnovaly. Naopak v Ostravě o 19 procent zdražily nájmy zejména v bytech 1+kk a 2+kk, zatímco u 3+kk zůstaly ceny po roce bez změny. V Olomouci mírně klesly nájmy u bytů 2+1, ale 3+kk tam meziročně zdražily o 17 procent. V Plzni rostly nejvýznamněji byty 1+1, 3+1 a 3+kk, a to od 14 do 16 procent, zatímco u menších dispozic byl růst mírnější. V Ostravě nájem 2+kk o 55 metrech čtverečních činil přibližně 15.600 korun, v Olomouci necelých 15.900 korun a v Plzni 15.400 korun.
Podle indexu UlovDomov pak bylo v druhém čtvrtletí pořízení vlastního bydlení přes hypotéku vůči nájmu nákladnější. "Kombinace rostoucích úrokových sazeb hypoték a cen nemovitostí žene měsíční splátky úvěrů stále nahoru,“ ředitel UlovDomov Michal Hrbatý. Z posledních statistik České bankovní asociace Hypomonitor vyplývá, že úrokové sazby v květnu v průměru stouply na 4,67 procenta z dubnových 4,52 procenta.
Například V Praze a Brně byla měsíční splátka hypotéky u menších a středních bytů zhruba o polovinu až dvojnásobek dražší než tržní nájemné. Nejvíce srovnatelné byly náklady na vlastní a nájemní bydlení nadále v Ostravě, tam byla hypotéka u bytů 1+kk a 2+kk jen o zhruba deset až 20 procent dražší než nájem. I u ostravských bytů 3+kk ale byla hypotéka dražší asi o polovinu.