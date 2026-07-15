Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nájmy v druhém čtvrtletí rostly, pohybovaly se mezi 9600 Kč až 32.900 Kč

Nájmy v druhém čtvrtletí rostly, pohybovaly se mezi 9600 Kč až 32.900 Kč

15.07.2026 16:43
Autor: ČTK

Nájemné rostlo ve druhém čtvrtletí ve většině velkých měst, a to převážně v bytech o 2+kk a 3+kk. Pohybovaly se mezi 9600 korunami u bytů 1+kk v Ostravě po 32.900 korun u 3+kk v Praze. Například v hlavním městě nájemné meziročně vzrostlo u většiny dispozic o dvě až 14 procent. Obdobný meziroční nárůst napříč všemi typy bytů byl zaznamenán i v Brně a Plzni. V Ostravě a Olomouci se ale vývoj lišil byt od bytu. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz, kterou má ČTK k dispozici.

V Praze se nájmy v přepočtu na metr čtvereční u bytů 1+kk meziročně zvýšily o dvě procenta na 529 a u 2+kk o 14 procent na 452 . Naopak u 3+kk nájmy o pět procent meziročně klesly na 411 za metr čtvereční. Podle analýzy tak bylo možné ve druhém čtvrtletí pronajmout modelový byt 2+kk o velikosti 55 metrů čtverečních v hlavním městě za zhruba 24.900 korun.

V Brně nájmy rostly podle dat UlovDomov především u menších a středních bytů. Metr čtvereční se v přepočtu pronajímal v 1+kk meziročně o 13 procent dráže, tedy za 463 . U 2+kk cena vzrostla o 14 procent na 366 a stejně tak i u 3+kk, kde se část plochy pronajímala za 318 . V Brně se modelový byt 2+kk o 55 metrech čtverečních pronajímal za zhruba 20.100 korun.

V Olomouci byl zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst o 17 procent u bytů 3+kk, zatímco u dvoupokojových bytů ceny spíše stagnovaly. Naopak v Ostravě o 19 procent zdražily nájmy zejména v bytech 1+kk a 2+kk, zatímco u 3+kk zůstaly ceny po roce bez změny. V Olomouci mírně klesly nájmy u bytů 2+1, ale 3+kk tam meziročně zdražily o 17 procent. V Plzni rostly nejvýznamněji byty 1+1, 3+1 a 3+kk, a to od 14 do 16 procent, zatímco u menších dispozic byl růst mírnější. V Ostravě nájem 2+kk o 55 metrech čtverečních činil přibližně 15.600 korun, v Olomouci necelých 15.900 korun a v Plzni 15.400 korun.

Podle indexu UlovDomov pak bylo v druhém čtvrtletí pořízení vlastního bydlení přes hypotéku vůči nájmu nákladnější. "Kombinace rostoucích úrokových sazeb hypoték a cen nemovitostí žene měsíční splátky úvěrů stále nahoru,“ ředitel UlovDomov Michal Hrbatý. Z posledních statistik České bankovní asociace Hypomonitor vyplývá, že úrokové sazby v květnu v průměru stouply na 4,67 procenta z dubnových 4,52 procenta.

Například V Praze a Brně byla měsíční splátka hypotéky u menších a středních bytů zhruba o polovinu až dvojnásobek dražší než tržní nájemné. Nejvíce srovnatelné byly náklady na vlastní a nájemní bydlení nadále v Ostravě, tam byla hypotéka u bytů 1+kk a 2+kk jen o zhruba deset až 20 procent dražší než nájem. I u ostravských bytů 3+kk ale byla hypotéka dražší asi o polovinu.


Čtěte více:

BlackRock hlásí silný kvartál. Výsledky táhly ETF a rekordní marže
15.07.2026 15:01
BlackRock hlásí silný kvartál. Výsledky táhly ETF a rekordní marže
BlackRock předvedl jeden z nejsilnějších kvartálů za poslední roky. Ne...
Morgan Stanley se připojila ke konkurentům a svezla se na boomu obchodování s akciemi
15.07.2026 15:11
Morgan Stanley se připojila ke konkurentům a svezla se na boomu obchodování s akciemi
Obchodníci s akciemi společnosti Morgan Stanley předčili očekávání Wal...
V německém průmyslu vloni zaniklo 177.000 pracovních míst, uvedl úřad práce
15.07.2026 16:33
V německém průmyslu vloni zaniklo 177.000 pracovních míst, uvedl úřad práce
Německý průmysl v loňském roce ztratil zhruba 177.000 pracovních míst...
Reuters: Vývoz ropných produktů z Ruska po moři klesl proti červnu na polovinu
15.07.2026 16:38
Reuters: Vývoz ropných produktů z Ruska po moři klesl proti červnu na polovinu
Vývoz ropných produktů z Ruska po moři v první polovině července klesl...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.07.2026
17:10Dot.com bublinovatost a současný tržní optimismus
16:43Nájmy v druhém čtvrtletí rostly, pohybovaly se mezi 9600 Kč až 32.900 Kč
16:38Reuters: Vývoz ropných produktů z Ruska po moři klesl proti červnu na polovinu
16:33V německém průmyslu vloni zaniklo 177.000 pracovních míst, uvedl úřad práce
15:11Morgan Stanley se připojila ke konkurentům a svezla se na boomu obchodování s akciemi
15:01BlackRock hlásí silný kvartál. Výsledky táhly ETF a rekordní marže
14:57Z výsledků ASML nejvíce vyčnívá výrazně vylepšený výhled tržeb  
14:45Německá vláda do roku 2030 seškrtá z klimatického fondu přes 30 miliard eur
12:47Souboj platebních gigantů. Stripe chce ovládnout PayPal
10:27OpenAI zamíří do domácností s přenosným AI společníkem. Applu se to nelíbí
9:15Rozbřesk: Ceny v USA vykázaly v červnu největší pád od začátku covidu
8:44ASML překvapilo silnými výsledky, IBM doplatilo na přesun investic do AI hardwaru  
6:07Evropský automotive pod tlakem dvojího čínského šoku  
14.07.2026
22:04Wall Street povzbudila inflace, a tak technologie opět převzaly iniciativu  
17:16Rozšiřování AI dominance a tečka za dlouhodoou stagnací
15:43Červnová inflace v USA překvapila. Klesla na 3,5 procenta
15:40Jaké jsou skutečné zájmy Číny a jak moc její konkurence ovlivní hospodaření amerických firem?
14:27Citi překonala všechny odhady zisku s tím, jak přestavba pod vedením CEO Fraserové nabírá na obrátkách
14:02Goldman Sachs těžila z tržní volatility, obchodování s akciemi bylo znovu rekordní
14:01IBM po předběžných výsledcích prudce padá. V pre-marketu odepsalo přes 20 %

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět