Komárkův Allwyn dokončil spojení s řeckou OPAP, vstoupil tak na aténskou burzu

Komárkův Allwyn dokončil spojení s řeckou OPAP, vstoupil tak na aténskou burzu

25.03.2026 9:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Loterijní společnost Allwyn International ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka dokončila spojení s řeckou firmou OPAP. Sloučená skupina je registrovaná na aténské akciové burze pod tickerem ALWN. Sloučená skupina je podle tiskové zprávy druhou největší veřejně obchodovanou loterijní a herní firmou na světě. Allwyn navíc potvrdil úmysl usilovat o kótování na další mezinárodní burze, zmínila burzy v Londýně nebo New Yorku.

Komárek uvedl, že společnost Allwyn dnes vstupuje do nové kapitoly a má výjimečný potenciál v rychle se rozvíjejícím zábavním průmyslu. Firmy Allwyn a OPAP dohodu o spojení oznámily loni v říjnu a akcionáři řeckého podniku transakci schválili začátkem letošního roku. Transakce podle Allwyn navazuje na dlouhodobé partnerství, jehož počátky sahají do roku 2013, kdy skupina KKCG poprvé investovala do společnosti OPAP.

Sloučená skupina je podle tiskové zprávy druhou největší veřejně obchodovanou loterijní a herní firmou na světě.

Transakce byla schválena akcionáři společnosti OPAP na mimořádné valné hromadě v lednu 2026. Více než 93 % základního kapitálu společnosti OPAP zůstalo investováno ve spojené společnosti i po omezeném uplatnění práv akcionářů na odchod.

Poté, co společnost Allwyn dokončí odkup akcií od akcionářů, kteří uplatnili své právo na výstup v hotovosti, k čemuž by mělo dojít v dubnu, bude mít společnost v oběhu 770 799 070 akcií, bez vlastních akcií. Z toho bude 166 406 223 akcií tvořit volně obchodovatelný podíl, což představuje 22 % celkového počtu akcií. Zbývající akcie budou i nadále nepřímo drženy investiční společností KKCG.

Allwyn potvrdila záměr vyplatit akcionářům 0,80 EUR na akcii, k čemuž dojde po dokončení nákupů akcií souvisejících s právy na výstup. Podle vyjádření firma nabídne možnost script opce, možnost volby výplaty ve formě akcií místo hotovosti.

Společnost Allwyn provozuje loterie v České republice, Británii, Itálii, Rakousku, Řecku, na Kypru i ve Spojených státech. Součástí skupiny je mimo jiné nejstarší česká loterijní společnost Sazka, která v lednu po 70 letech své existence změnila název na Allwyn. OPAP je jednou z největších herních společností v Řecku a na Kypru. Provozuje loterie, kurzové sázky a výherní automaty (VLT).

 

 

