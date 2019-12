Nevýrazné obchodování na hlavních trzích, doma na programu ČNB

Nálada mezi německými podnikateli pokračuje ve stabilizaci - takový signál dohromady vyslaly poslední průzkumy. Dnešní index Ifo se na rozdíl od nedávného PMI za listopad zlepšil nad očekávání na základě hodnocení aktuální situace i očekávání.

Na druhou stranu, máme tu i lehce negativní zprávy. Oživují obavy, že by se USA mohly příští rok pustit do obchodního útoku na Evropu po upozornění obchodního zmocněnce Lighthizera na snahu o nápravu amerických obchodních deficitů. Navíc byla narušena důvěra, že s brexitem to nyní už bude snadné.

Asijské a poté i evropské akciové trhy obchodují smíšeně. Nyní převažuje růst, který však není vůbec přesvědčivý. Společný směr nemají ani dluhopisy na hlavních trzích a sledujeme zde pouze malé pohyby výnosů. Zlato se nachází těsně v zeleném. Eurodolar vzdal včerejší snahu o růst a vrátil se níž k 1,1140, kde se nyní usazuje. Libra kvůli domácím událostem sklesala k 1,3100.

Korunu dnes bude zajímat zasedání ČNB, podle nás jí ale jasný impuls nedá. Domácí měna ráno proti euru i dolaru ztrácí a obchoduje se na 25,47, respektive 22,87. Centrální banka pravděpodobně úrokové sazby nezmění. Varianta zvýšení možná získá ještě menší podporu než minule, kdy se pro něj zvedly dvě ruce. ČNB čelí protichůdným signálům: Vyšší inflace a příznivý vývoj rizik pro obchod na jedné straně, slabší ekonomika, pomalejší oživení v Německu či silnější koruna na straně druhé. Prognóza se tentokrát revidovat nebude, takže podle nás není dost důvodů politiku měnit.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:34 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4763 0.1447 25.4795 25.4157 CZK/USD 22.8661 0.2706 22.8804 22.8045 HUF/EUR 330.6584 0.1424 330.8766 330.1200 PLN/EUR 4.2606 -0.0026 4.2649 4.2564

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7949 -0.1369 7.8139 7.7767 JPY/EUR 121.9230 -0.1760 121.9620 121.7575 JPY/USD 109.4490 -0.0562 109.4760 109.2750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8490 -0.0353 0.8543 0.8449 CHF/EUR 1.0917 -0.1400 1.0933 1.0904 NOK/EUR 10.0445 -0.1453 10.0661 10.0374 SEK/EUR 10.4630 0.0406 10.5060 10.4598 USD/EUR 1.1140 -0.1215 1.1142 1.1126

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4601 0.0438 1.4622 1.4584 CAD/USD 1.3161 0.0080 1.3182 1.3159