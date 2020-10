Yardeni: Zatím hodně dobré

Naše politická scéna může být hluboce rozdělena, ale co se týče nakupování, jsme stále jako jeden muž. Tak vnímá situaci v americké společnosti a ekonomice známý ekonom a investor Ed Yardeni s tím, že právě tato spotřebitelská jednota výrazně přispěla k oživení ekonomiky v posledních měsících. „Často jsem zaznamenal, že když jsou Američané spokojení, utrácejí peníze. A když jsou v depresi, utrácejí ještě víc,“ píše Yardeni a popisuje, jaký dopad může mít tato mentalita na další ekonomický vývoj v této zemi.



Podle Yardeniho nákupy u Američanů zvyšují hladinu dopaminu v krvi a to jim pomáhá vyrovnávat se se složitou dobou. Krize letošního roku přitom „píše novou kapitolu spotřebního chování“, protože řada lidí nemohla kvůli pandemii během uzavření ekonomiky nakupovat tak, jak by si přála. Když v květnu došlo k uvolnění restrikcí, lidé utratili velkou část hotovosti uspořené během období restrikcí. A řada mileniánů podle ekonoma také dospěla k názoru, že je načase koupit si vlastní dům a přestat žít v pronajatém bytě. To se projevilo na trhu nemovitostí, který navíc podpořila politika Fedu. Yardeni hovoří o „oživení ve tvaru V taženém spotřebitelem“. Na něj poukazuje například prudký růst reálných spotřebitelských výdajů ve třetím čtvrtletí. Jak je ale možné, že se tyto výdaje zvedly tak silně v době, kdy prudce rostl počet propuštěných?



Yardeni míní, že je to dáno „horou nahromaděných úspor“. Osobní úspory se totiž v únoru pohybovaly na 1,4 bilionu dolarů, v dubnu byly již na 6,4 bilionu dolarů, ale v srpnu už byly zase na 2,4 miliardy dolarů. Tyto úspory „bezesporu zvýšil skok ve vládní sociální podpoře“, která sice v srpnu klesla, ale stále se držela nad únorovými úrovněmi. Podle ekonoma je tak v ekonomice stále dost „potenciální fiskální stimulace“, která by měla poskytnout „kinetickou energii“ výdajům domácností v následujících několika měsících.



Jak se Yardeni dívá na tvrzení, podle kterých je americké ekonomice třeba dalšího kola fiskální stimulace podobně jako v první polovině roku? Podle jeho názoru jí nebude třeba, pokud mzdy porostou podobně, jako se nyní zvedá zaměstnanost. A prozatím tomu tak je. Yardeni v této souvislosti zmiňuje Earned Income Proxy (EIP), což je indikátor, který on sám používá pro sledování vývoje příjmů spotřebitelů. EIP vzrostl mezi únorem a zářím letošního roku o 10 % a i tento indikátor tak naznačuje na oživení ve tvaru „V“.



Ekonom dál zmiňuje silné výdaje v oblasti vybavení bytů a domů a také nákupy automobilů. Obojí přitom podle něj souvisí s tím, že se lidé ve větší míře přesouvají na předměstí. Oživení pak nastává i ve službách, ale zde má ještě velké ztráty relativně k aktivitě vykazované před uzavřením ekonomiky. Yardeni na závěr uznává, že v roce 2021 rychlost oživení pravděpodobně klesne a před americkou ekonomikou stojí řada překážek, dosavadní vývoj ale ekonom hodnotí pozitivně.



Banka v následujícím grafu ukazuje své odhady toho, jak moc brzdí světovou ekonomiku restrikce související s pandemií. V Číně je tento faktor již téměř na nule, ve zbytku Asie je ale situace rozdílná a restrikce hrají stále významnou roli i v Severní a Jižní Americe a Evropě. Celkově táhnou globální ekonomiku dolů asi o 6 procentních bodů:







Zdroj: Blog Eda Yardeniho, - Sober Look