Natixis: Kdy monetizovaná fiskální politika narazí na své hranice?

Francouzská investiční banka Natixis v jedné ze svých posledních analýz hovoří o konci ekonomického cyklu. Ten podle ní přináší „monetizovaná fiskální politika“ a ekonomové banky popisují, co by tato politika mohla přinést. A jaké má limity.



Natixis popisuje, že ve vyspělých zemích je jasně patrný nový trend: Neexistuje tolerance pro recese, cyklické poklesy ekonomické aktivity a růst nezaměstnanosti. Namísto toho je patrná snaha o jejich eliminaci kombinací fiskální a monetární expanze. Tato politika se používá až do doby, kdy je opět dosaženo plné zaměstnanosti. Tedy nejen během ekonomického útlumu, ale i během růstové fáze cyklu. „Konstantní uvolnění“ ekonomické politiky Natixis mimo jiné dokumentuje následujícím grafem, který srovnává průměrné sazby a průměrný růst vyspělých zemí:





Natixis míní, že popsaná politika by ve vyspělých zemích měla skutečně vést k eliminaci recesí, přesněji řečeno těch kratších. Dá se tedy čekat, že nezaměstnanost se bude držet na nízkých úrovních vyjma krátkých období. Natixis k tomu dodává, že relevantním měřítkem fiskální solvence je objem vládních dluhopisů držených jinými subjekty než centrální bankou. Zmíněná kombinace uvolněné fiskální a monetární politiky tak sice vede k růstu celkového objemu vládních obligací, ale jejich znatelná část je držena centrální bankou. „Může se tedy zdát, že míra zadlužení leží vysoko, ale ve skutečnosti tomu tak není.“ Následující graf ukazuje vývoj celkových dluhů vlád zemí OECD a vývoj dluhopisů nevlastněných centrálními bankami:





Výsledkem popsané politiky je v neposlední řadě i růst peněžní báze a peněžní nabídky – viz další graf.





Na to, aby celý proces eliminace recesí fiskální politikou podporovanou politikou monetární mohl pokračovat, je tedy podle Natixisu nutné, aby rostoucí peněžní nabídku doprovázel růst poptávky po penězích. Doposud tomu tak bylo a poptávka po penězích (relativně k produktu a příjmům) skutečně rostla. Podle Natixisu ale „není nemyslitelné, že někdy v budoucnu už banky a další ekonomické subjekty nebudou chtít absorbovat další růst peněžní nabídky. Pak bude muset dojít k ukončení celého procesu.



Zdroj: Natixis