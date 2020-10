Maloobchod a služby budou od čtvrtka uzavřeny, kapacita nemocnic je naplněna z 80 procent

Kvůli vývoji koronavirové epidemie bude od čtvrtka 06:00 do konce nouzového stavu, který je aktuálně platný do 3. listopadu, uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách. Rozhodla o tom dnes vláda. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Velkoobchodní prodej zůstane bez omezení.



Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie, lékárny a několik dalších provozoven, jež budou upřesněny v usnesení kabinetu, uvedl Prymula.



Vláda v jarní fázi epidemie rozhodla 14. března o uzavření obchodů s výjimkami, které postupně v průběhu března doplňovala. Zákaz se netýkal například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.



Na jaře se následně obchody a provozovny otevíraly v několika etapách od dubna do června. Nejprve otevřeli řemeslníci, farmářské trhy či autobazary, postupně se po určitém intervalu začaly přidávat další obchody či akce.



Dosud v obchodech a nákupních centrech platila povinnost zakrytí nosu a úst, stejně jako ve všech dalších vnitřních prostorách.

Prymula: Kapacita nemocnic je naplněna z 80 procent

V počtu hospitalizací je ČR podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) na 80 procentech původní avizované kapacity nemocnic. I navýšená v současné době o 10.000 lůžek by byla i vyčerpaná kolem 8. až 10. listopadu, řekl dnes po jednání vlády. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to bude mezi 7. až 11. listopadem. Současnými opatřeními se zatím nepodařilo snížit reprodukční číslo, je 1,36. Další dnes přijatá jako omezení většiny obchodů a služeb jsou proto nezbytná.



"Reprodukční číslo se nepodařilo stabilizovat na hodnotách, které by umožnily opatření nejen zmírnit, ale i ponechat na úrovni, která tady je. Při reprodukčním čísle 1,36 jsme bohužel na úrovni, která vede k vyčerpání kapacit, ať jsou ty kapacity jakékoliv," uvedl ministr. Reprodukční číslo v podstatě udává průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jeden pozitivně testovaný.



Za posledních sedm dní podle ministra přesahuje průměrný denní přírůstek 9000 pozitivně testovaných denně. Na 100.000 obyvatel bylo za týden otestováno přes 600 lidí, za čtrnáct dní 971.



Hospitalizovaných je aktuálně přes 4400 lidí. "Máme připravený model odsunu pacientů, kteří nevyžadují urgentní péči do hotelů," uvedl Prymula. Podobně chce využít i lázně. Podle něj je takzvaných sociálních hospitalizací asi 800. Počítá i s polní nemocnicí v Letňanech. Obsazených je 611 z 3942 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Podíl osob v těžkém stavu je 15 procent z hospitalizovaných.



Záchyt pozitivních případů mezi testovanými je podle Prymuly 30 procent. "Znamená to obrovskou zátěž v populaci," řekl. Přibývá podle něj nakažených seniorů. Nemocných ve věku nad 65 let za říjen přibylo přes 17.000. Jen za říjen jich téměř 2000 přibylo v 118 ohniscích, což jsou většinou lůžková zařízení. "U seniorů vidíme v některých regionech nárůst až 500 procentní za uplynulé období," dodal. Nejvyšší růst případů je v současné době v zařízeních sociálních služeb, zdravotnických zařízeních a ze škol, které už ale byly uzavřeny.



Nakažených je podle ministra více než 6600 zdravotníků, přes 1600 z nich jsou lékaři. O další zdravotníky podle Prymuly Česko požádalo i v zahraničí.

Havlíček: Uzavřeným firmám stát proplatí celé mzdy s odvody

Firmám, kterým vláda nařídila kvůli šíření epidemie zavřít, proplatí stát celé mzdy pracovníků i s odvody. Mohou o ně žádat z programu Antivirus. Po dnešním mimořádném jednání kabinetu to na tiskové konferenci řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).



"Okamžitě, to znamená již v závislosti na následujících hodinách a dnech, kdy budou provozovny uzavřeny, mohou kompenzovat všechny firmy sto procent svých osobních nákladů, čili sto procent mzdy plus odvody," uvedl Havlíček.



Z programu Antivirus se vyplácí dva druhy příspěvků. Pro provozy, které musely zavřít, je příspěvek A. Vláda minulý týden rozhodla o tom, že stát proplatí celé mzdy i s odvody do 50.000 korun. Tuto podporu bude zatím poskytovat do konce roku.



Firmy, které budou muset kvůli výpadku dodávek z uzavřených provozů či poklesu poptávky omezit svou výrobu a služby, mohou získat z programu Antivirus příspěvek B. Ten dorovnává 60 procent náhrady výdělku do 29.000 korun superhrubé mzdy. Poskytovat se má zatím do konce října.



Podle Havlíčka bude vláda o tomto druhu podpory v pondělí jednat. "Ihned po vládě představíme na základě diskuse se všemi podnikatelskými svazy, odbory a všemi sociálními partnery, jaká bude finální podoba Antiviru B," řekl vicepremiér.



Odbory a zaměstnavatelé už dřív opakovaně žádali, aby oba příspěvky z Antiviru stát poskytoval aspoň do konce roku. Kabinet původně plánoval, že by od listopadu mohlo Česko zavést dlouhodobý kurzarbeit, který by na dočasný program navázal. Vláda se ale na kurzarbeitových pravidlech několik týdnů nedokázala shodnout, model několikrát upravovala. Výsledek kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Novelu o zaměstnanosti s úpravou kurzarbeitu projednává teď Sněmovna. Sociální výbor by o zákonu měl jednat 5. listopadu. Odboroví předáci i podnikatelé věří, že poslanci normu výrazně upraví. Už dřív to připustila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Slevu na nájemné mohou začít žádat i další obory



Program COVID nájemné mohou ode dneška využít i další obory, jejichž provoz vláda s platností od čtvrtka zakázala. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).



Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes ráno otevřelo příjem žádostí o příspěvek na komerční nájem. Nově mohou dotaci 50 procent na nájem za července, srpen a září získat i podnikatelé z odvětví, která budou muset provoz přerušit od čtvrtka. Bude se jednat o maloobchodníky vyjma potravin, lékáren, drogérií, květinářství a dalších vybraných prodejen, a také podnikatele ve službách.



V programu COVID nájemné mohou lidé dostat až deset milionů korun. Oproti jarní verzi programu odpadla podmínka slevy 30 procent od pronajímatele. Stále ale platí, že při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu.