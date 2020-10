Nezaměstnanost ve Španělsku vzrostla kvůli viru nejvíc za osm let

Počet nezaměstnaných ve Španělsku se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 355.000, což je nejvyšší čtvrtletní nárůst od roku 2012. Uvedla to dnes agentura Reuters. Ekonomiku, která je závislá na turistice, tvrdě zasáhla pandemie nemoci covid-19. Na druhou stranu ale rekordní počet lidí nalezl ve třetím čtvrtletí práci, což ukazuje, jak je trh práce teď nestabilní. Míra nezaměstnanosti vystoupila na 16,26 z 15,33 procenta, kde byla ve druhém čtvrtletí.



Ekonomové očekávali, že míra nezaměstnanosti se zvýší na 15,9 procenta. Celkem je nyní v zemi podle statistického úřadu bez práce 3,72 milionu lidí. Tento údaj ale nezahrnuje zaměstnance na nucené dovolené a další lidi, kteří nesplňují určitá kritéria. To znamená, že skutečný počet lidí bez práce bude výrazně vyšší.



Španělsko zavedlo ve druhém čtvrtletí jedna z nejpřísnějších omezení v Evropě. Ekonomika kvůli tomu zaznamenala nejvyšší propad v kontinentální Evropě. V polovině června byla nejpřísnější pravidla zmírněna a pomalu se začala zotavovat turistická sezona, tu ale o měsíc později přerušila druhá vlna infekcí.



Španělská ekonomika je silně závislá na cestovním ruchu, který se na zaměstnanosti v zemi podílí asi 12 procenty. Dvě z hlavních turistických destinací - Kanárské a Baleárské ostrovy - jsou oblastmi, kde zaniklo meziročně nejvíce pracovních míst.



Naopak ve čtvrtletí vzniklo rekordních téměř 570.000 pracovních míst. Spolu se zahájením školního roku bylo totiž nutné najmout zaměstnance do veřejných služeb. Objevila se také řada pracovních míst ve službách, ale pouze se smlouvami na dobu určitou.



Španělsko je jednou z nejhůře zasažených zemí covidem-19 v Evropě. Nakazilo se tam už skoro 1,1 milionu lidí a přes 35.000 jich s koronavirem zemřelo. Podle oficiální předpovědi španělská ekonomika letos klesne o 11,2 procenta. Na příští rok se počítá s růstem, který by podle nynějších předpokladů mohl činit 7,2 procenta. Analytici ale varují, že nová opatření na boj s pandemií by mohla zasáhnout ekonomiku mnohem citelněji.