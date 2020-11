Smith: Spojené státy se musí poučit z úspěchů Číny. Ale udělat si to po svém

Když zhruba před dvaceti lety nastoupilo období rychlého růstu čínské ekonomiky, začaly se objevovat úvahy o tom, zda její „autoritářský státní kapitalismus“ není efektivnější než liberální americký model. Na stránkách Bloombergu na to poukazuje ekonom Noah Smith s tím, že až donedávna bylo možné nad podobnými názory mávat rukou. Ovšem „čínské úspěchy se množí dál, stejně jako přibývá amerických problémů“.



Rychlý čínský růst není podle ekonoma sám o sobě argumentem pro nadřazenost čínského systému, protože takového růstu je relativně jednoduché dosáhnout u chudé země. Stačí správně nastavit politiku a využívat technologie, které vznikly ve vyspělých zemích. A k tomu investovat. Přes vysoký růst je navíc Čína stále mnohem chudší než Spojené státy. Na druhou stranu je ale nyní zřejmé, že Čína je schopná konkurovat vyspělým zemím na poli pokročilých technologií a to žádná jiná země s podobnou úrovní příjmů nedokáže.



Čína tedy nyní podle Smithe dokáže Spojeným státům konkurovat například v oblasti umělé inteligence, staví vysokorychlostní tratě a vlaky, pracuje na misi na Mars. K tomu se zdá, že zvládá krize, se kterými se Spojené státy potýkají opakovaně. Program stimulace Číně umožnil proplout krizí roku 2008 mnohem lépe, než to dokázala řada dalších zemí. Sice to přineslo vysoké dluhy, podle ekonoma ale nyní Čína pracuje na jejich snížení. V současné době se navíc této zemi povedlo rychle dostat pod kontrolu pandemii a dosáhnout ekonomického oživení.



The Economist, který je podle Smithe tradiční baštou myšlenek spojených se svobodnými trhy, nedávno psal o tom, zda Čína náhodou nenašla „formu státního kapitalismu, která skutečně funguje“. Co by měly Spojené státy v takové situaci dělat? Podle Smithe to, co dělaly vždy. Tedy eliminovat své slabosti tím, že se poučí od rivalů. Ekonom v této souvislosti poukazuje například na mohutné investice do infrastruktury včetně dálničního systému, ke kterým v USA došlo poté, co takové investice začaly probíhat v Sovětském svazu.



Tento příklad nemá podle Smithe implikovat, že by se Spojené státy nyní měly snažit kopírovat Čínu v jejích mohutných investicích, které někdy jdou za hranice plýtvání. Přesto ale podle ekonoma existuje prostor v opravě silnic, přístavů, modernizaci přenosových soustav, ve stavbě domů pro dostupné bydlení a podobně. Jde o programy náročné na vládní financování, ale vládní programy jsou nyní kvůli pandemii stejně tím, co americká ekonomika podle ekonoma potřebuje.



Spojené státy musí kopírovat Čínu v její ochotě bojovat s recesí vším, čím může. I když konkrétní metody budou nutně ve Spojených státech jiné. Čínský model není nadřazený, ale USA by se měly poučit z jejích úspěchů, míní Smith.



Zdroj: Bloomberg