Média prohlásila Bidena vítězem, po Asii by se mohly silně zelenat i evropské burzy

Zmírnit polarizaci americké společnosti, dostat pod kontrolu šíření koronaviru a zakročit proti klimatické změně. Tyto i další náročné cíle nastolil v noci na dnešek SEČ bývalý americký viceprezident Joe Biden ve svém prvním projevu poté, co ho přední americká média v sobotu vyhlásila vítězem letošního souboje o Bílý dům. Jeho příznivci v mnoha amerických městech mezitím vyráželi na pouliční oslavy, na řadě míst ale po vyhrocené kampani a dramatických volbách pokračovaly protesty voličů prezidenta Donalda Trumpa. Trump zprávu o Bidenově volebním vítězství odmítá. Letošní prezidentská volba podle něj zdaleka není u konce.

Joe Biden chce zmírnit polarizaci společnosti, dostat pod kontrolu koronavirus i řešit klimatickou změnu - https://t.co/xGWNNmt6Ti pic.twitter.com/R5AVaJpMAn — Patria.cz (@PatriaCZ) November 9, 2020

Euro k dolaru po ránu roste, hlavní měnový pár je na 1,1881. Česká koruna k euru ráno posiluje na 26,51 za euro. Mírně roste také zlato. Dvě procenta na barel po ránu připisují oba hlavní světové ukazatele cen ropy.

Americké akciové trhy se minulý týden mohly opírat pouze o projekce výsledků amerických voleb na základě průběžného počítání hlasů. Aksiové trhy v Asii a Tichomoří dnes v návaznosti na médii proklamované vítězství Joea Bidena poskočily nahoru, třeba čínský blue-chips index CSI 300 poskočil na více než pětileté maximum v naději na zmírnění sino-amerických obchodních vztahů. Japonský akciový index Nikkei 225 uzavřel na nejvyšší hodnotě za 29 let. Zvolení Bidena americkým prezidentem zvýšilo zájem o rizikovější investice, protože investoři čekají méně regulací a více měnových stimulací. Indické akcie stoupy na nový rekord. Australské uzavřely nejvýše za osm měsíců

Evropa by je mohla následovat. Futures na hlavní evropské akciové indexy: DAX +2,0 %, CAC +1,5 %, FTSE +1,2 %. DJIA +1,3 %, Nasdaq +2,1 %, S&P 500 +1,5 %



Globální pandemie koronaviru mezitím nejeví známky ústupu, případů nákazy po celém světě je přes 50 milionů. V Londýně se znovu rozběhnou rozhovory o obchodní dohodě po britském odchodu z EU. Na vyřešení hlavní sporných bodů – rybolovu a regualcí, mají obě strany už jenom týden. Pak bude pro Birtánii už moc pozdě na to, any případný dokument stihla do odchodu z volného trhu v závěru tohoto roku ratifikovat.

V tuzemsku se dnes významné kurzotvorné zprávy nečekají.