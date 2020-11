Průzkum: Téměř 80 procent Američanů uznává Bidena vítězem voleb

Téměř 80 procent Američanů, včetně více než poloviny příznivců republikánské strany, uznává demokrata Joea Bidena jako vítěze prezidentských voleb. Vyplývá to z průzkumu provedeného agenturou Reuters a společností Ipsos. Vítězství Bidenovi minulou sobotu připsala většina respektovaných médií, jelikož podle jejich projekcí vede ve většině rozhodujících států.



Biden si podle sondážní agentury Research dosud připsal 279 volitelů, přičemž ke zvolení do čela státu jich je zapotřebí 270. Současný prezident Donald Trump získal zatím 214 volitelů. Výsledek je dál nejasný ve třech státech.



Názor na výsledek voleb na vzorku 1363 lidí obě společnosti shromáždily mezi sobotou odpoledne a úterým, přičemž některých lidí se ptaly ještě předtím, než byl Biden prohlášen za vítěze. Z průzkumu vyplývá, že 79 procent Američanů věří, že dalším prezidentem bude Biden. Dalších 13 procent se domnívá, že ve volbách ještě není rozhodnuto, tři procenta tvrdí, že vyhrál Trump a pět procent neví.



O Bidenově vítězství je zároveň přesvědčeno šest z desíti republikánských voličů a téměř každý příznivec demokratů.



Trump dosud výsledky volby neuznal, zato opakovaně bez důkazů tvrdí, že se stal obětí rozsáhlého volebního podvodu. Nepřímo mu za pravdu dávají i členové jeho kabinetu. Americký ministr spravedlnosti William Barr povolil federálním prokurátorům, aby se zabývali stížnostmi ohledně obvinění z podvodů a šéf diplomacie Mike Pompeo v úterý uvedl, že Trumpově administrativě předpovídá "lehký přechod" do druhého volebního období.



Výzkum také zjistil, že na 70 procent Američanů - včetně 83 procent demokratických a 59 procent republikánských voličů - důvěřuje svým místním volebním úřadům, že "svou práci odvedli poctivě". Až 72 procent tázaných se také domnívá, že by poražený kandidát měl uznat porážku a 60 procent je přesvědčeno, že na konci Trumpova mandátu v lednu 2021 dojde k pokojnému předání moci.