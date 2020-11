New York upozornil na problémy s virem, na které je vakcína krátká. Akcie klesají

Nadšení z vakcíny, zdá se, pro tentokrát vyprchalo. Vypadá to, že se do popředí dostává nejbližší budoucnost, která ještě tak zářivá nebude. V komentářích tržních hráčů se opakuje poměrně jasný fakt, že vakcína nemá šanci ovlivnit aktuální vlnu nákazy, a to pro nás překvapivě až teď. Navíc New York zavedením nových restriktivních opatření upozornil, že nákaza ve Spojených státech se stále rychleji šíří, a s negativními materiálními důsledky je třeba počítat. Tyto věci nejsou žádnou novinkou, o vzrůstajícím riziku americké třetí vlny informujeme už pár týdnů, dosud ale téma evidentně zastiňovaly pozitivní zprávy. I proto se domníváme, že šok podobný letošnímu jaru není pravděpodobný a tržní reakce by měla být o dost mírnější.



Konkrétně dnes se dolů rozjely hlavní akciové trhy v Evropě, kde nejvíc momentálně ztrácí Paříž s -1,4 pct. Americký S&P 500 klesá o 0,3 procenta a Nasdaq dokonce mírně roste. Důvodem je to, že investoři znovu objevili dřívější "bezpečí" velkých technologických firem, do nichž míří peníze, jakožto do vítězů koronakrize. Dluhopisy jsou také v kurzu a sledujeme zplošťování výnosových křivek skrze pokles na delších splatnostech. Vzhůru se vydává zlato a zisky si dnes připisuje také ropa.

V případě komodit pomáhá návrat eurodolaru nahoru nad 1,18. Ačkoli nálada na trzích je negativní vůči riziku, převažují toky peněz, které v posledních dnech hledaly výnos v amerických sektorech výrazně zlevněných koronakrizí, aby se nyní možná částečně stahovaly zpět. Na korunu dnešní dění ve světě velký dojem neudělalo - sice trochu oslabila, ale drží se pod 26,50 za euro.

Dnešní makrodata byla slabší, než se čekalo. Průmysl v eurozóně v říjnu začal opět klesat, zatímco se čekal jeho mírný růst. Odolnost sektoru proti zamykání ekonomik tedy nemusí být nakonec tak dobrá. Navíc výrazněji, než se čekalo, zpomalila americká inflace. Naproti tomu ale přibylo méně nových žadatelů o dávky v nezaměstnanosti, což je zase dobrá zpráva. Celkově bychom novým makročíslům dnes nepřisuzovali velký vliv na finanční trhy.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.5010 0.2873 26.5110 26.4185 CZK/USD 22.4290 -0.0267 22.5195 22.3670 HUF/EUR 354.5305 -0.2459 356.0429 353.8488 PLN/EUR 4.4845 0.0532 4.4962 4.4771

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8136 0.0267 7.8267 7.7881 JPY/EUR 124.2200 0.0318 124.5124 123.8000 JPY/USD 105.1350 -0.4121 105.4290 105.0870

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8995 0.9767 0.8998 0.8903 CHF/EUR 1.0794 -0.0815 1.0809 1.0784 NOK/EUR 10.7650 0.6370 10.7776 10.7067 SEK/EUR 10.1802 0.0567 10.3029 10.0341 USD/EUR 1.1815 0.3158 1.1823 1.1763

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3763 0.1652 1.3799 1.3712 CAD/USD 1.3098 0.2545 1.3151 1.3057