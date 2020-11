Artus: Proč je nyní americká ekonomika odolnější než ta evropská

Americká ekonomika je v letošním roce odolnější než ta evropská. Tvrdí to hlavní ekonom francouzské investiční banky Patrick Artus a klade si otázku, jaké k tomu mohou být hlavní důvody.



Onu vyšší odolnost amerického hospodářství dokumentuje ekonom následujícími dvěma grafy. První z nich porovnává vývoj celkové ekonomické aktivity v USA a v Evropě, druhý se zaměřuje na PMI:







Podle Artuse může být vysvětlením pandemie či přesněji řečeno to, že Spojené státy mají sice vysoký počet nakažených, ale jde o zemi s nízkou hustotou zalidnění. To znamená, že tu existují velké rozdíly mezi jednotlivými regiony a státy a to by se mohlo projevovat i na celkové ekonomické aktivitě. To ale podle ekonoma není plně uspokojující vysvětlení a přidává proto další.



Artus poukazuje na mnohem vyšší finanční pomoc, které se v USA dostalo domácnostem. Navíc je v této zemi mnohem větší technologický sektor, kterému se letos vede velmi dobře. Ve Spojených státech také došlo k menšímu poklesu firemních investic a investic domácností do bydlení, což ekonom vysvětluje nižší nejistotou ohledně budoucnosti.



V neposlední řadě pak Artus poukazuje na větší uzavřenost americké ekonomiky. Evropské hospodářství je ve srovnání s ní otevřenější a to znamená, že na něj citlivěji dolehl útlum globálního obchodu, ke kterému letos došlo. Je to tedy značně rozdílný přístup k fiskální stimulaci, význam technologického sektoru a nižší nejistota a otevřenost americké ekonomiky, co podle ekonoma dává americké ekonomice větší odolnost.



Z popsaných výhod pak těží i americký akciový trh – jak ukazuje následující graf, nejvíce se jeho letošním výkonům blíží německé akcie, které ale za těmi americkými stále ztrácí asi 10 procentních bodů. Podobné je to s trhem kanadským a australským, výrazně hůře na tom jsou akcie britské, na které doléhají i obavy a nejistota spojená s brexitem:







Zdroj: , Natixis