Trh se probudil a doznal, že svět bude vypadat jinak...

Asi tak 90 – 95 % hodnoty akciového trhu je dáno zisky, které budou firmy generovat v delším období. Velkou zprávou jsou v tomto ohledu nové informace ohledně vakcíny a také přechodu moci v USA. Dlouhodobý výhled firemního sektoru v USA nyní proto vypadá mnohem lépe než před nedávnem. Pro Bloomberg markets to uvedl nyní již pravidelný host a bývalý ministr financí Lawrence H. Summers.



Ekonom předpokládá, že nová vláda bude stabilnější než ta předchozí. Výsledky voleb navíc znamenají, že Kongres bude vůči korporacím relativně umírněný a to vše nyní odrážejí ceny na akciovém trhu. Steve Rattner z Willett Advisors k tomu dodal, že v podstatě ve stejnou chvíli přišly na trh informace o vakcíně a o výsledku voleb, který naznačuje, že neproběhne masivní fiskální stimulace. Obě zprávy ale byly podle Rattnera pozitivní, protože zpráva druhá poslala dolů sazby, „což je pro akcie velmi dobré.“



Summers míní, že současné pohyby sazeb jsou z krátkodobého hlediska významné, ale z dlouhodobější perspektivy by je nepřeceňoval. Ekonom se naopak obává, že dojde k chybě a vláda neprovede dostatečnou stimulaci. Může se totiž domnívat, že domácnosti mají dost hotovosti, ale to neznamená, že ekonomika je v pořádku a nepotřebuje další pomoc. Z hlediska rizik je tak lepší zajistit se proti dalšímu oslabení, než sázet na to, že stimulace již nebude potřeba.



Rattner poukázal na významnou rotaci, ke které na akciovém trhu v posledních dnech došlo. Zvedly se totiž sektory, které doposud kvůli pandemii trpěly nejvíce. Namísto leteckých společností či hotelových řetězců oslabily naopak některé růstové tituly, jako například Zoom, protože „investoři se ptají, zda služby těchto firem budou skutečně potřeba tolik, jak jsme se doposud domnívali“. „S Larrym jsme hodně diskutovali o efektivitě trhu, tentokrát se trh probudil a rozhodl se, že svět bude vypadat jinak, než se doposud domníval. A ceny se podle toho hnuly,“ řekl Rattner.



Zapíše se Bidenova vláda nějak výrazně do historie? Podle Summerse ano a donutí ji k tomu výzvy, kterým bude muset čelit. Včetně globálního oteplování a klimatických změn. Ekonom zmínil Abrahama Lincolna a jeho slova, že vláda z lidu je vláda pro lid. Lincoln „předpokládal, že tyto dvě věci jdou ruku v ruce“. U Donalda Trumpa, brexitu či třeba u popularity čínského modelu je vidět, že lidé stále více pochybují, že vláda jimi zvolená je tou nejlepší vládou pro ně. I v tomto ohledu je současná doba výzvou a Bidenova vláda by z tohoto důvodu mohla mít velký význam.



Summers dodal, že na mezinárodní úrovni je velký prostor pro větší kooperaci v oblasti daňových úniků. Mimo jiné ve vybírání daní u těch, „kteří je dluží a neplatí“. Podle ekonoma například existuje velký počet lidí, kteří mají příjem vyšší než 10 milion dolarů ročně, daně neplatí a berní úřad se po nich nijak neshání a o výběr se nesnaží.



Zdroj: Bloomberg Markets