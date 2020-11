Soud: Věřitelé Wirecardu si nárokují nejméně 12,5 miliardy eur

Věřitelé zkrachovalé německé společnosti Wirecard uplatňují pohledávky v hodnotě minimálně 12,5 miliardy eur (zhruba 330 miliard Kč). Uvedl to dnes německý soud. Věřitelé vznesli své nároky na schůzce s insolvenčním správcem podniku v Mnichově, informovala agentura Reuters.



Finanční společnost Wirecard v červnu vyhlásila insolvenci, když se ukázalo, že jí chybí zhruba 1,9 miliardy eur, které vykazovala ve svém účetnictví. Německá prokuratura následně zadržela některé bývalé vedoucí pracovníky podniku, včetně předsedy představenstva Markuse Brauna, a to kvůli podezření z organizovaného podvodu, zpronevěry, falšování účetnictví a manipulace s akciovým trhem.



Podle informací agentury DPA z finančních kruhů zatím insolveční správce získal prodejem části aktivit a technologií společnosti Wirecard zhruba půl miliardy eur. Věřitelé doufají, že jim insolvenční správce v dohledné době splatí alespoň část pohledávek.



Mnichovská prokuratura odhadla, že banky a investoři v důsledku kolapsu Wirecardu přišli o více než tři miliardy eur. Ztráty utrpěli i dodavatelé a další obchodní partneři podniku.



Společnost Wirecard vznikla v roce 1999 a zaměřila se na zpracovávání plateb a na finanční služby. V Německu byla považována za nadějného hráče na rychle rostoucím trhu finančních služeb, dávána za vzor domácího úspěchu a označována za hvězdu německého technologického sektoru. Pád firmy zasáhl i klienty v České republice.



Tržní hodnota společnosti Wirecard po jejím zařazení do hlavního indexu frankfurtské burzy DAX v září 2018 překročila 23 miliard eur. Po vyhlášení insolvence se ale propadla pod 100 milionů eur. To kromě institucionálních investorů těžce zasáhlo i mnoho drobných akcionářů.



Insolvenční správce tento týden oznámil, že některé evropské aktivity Wirecardu převezme španělská banka . Dodal, že v jednání je prodej dceřiných společností v Asii, Jižní Africe a Turecku. Brazilská, rumunská a severoamerická aktiva Wirecardu se už prodat podařilo.