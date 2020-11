Vakcína už brzy, nadějná čísla o nákaze a solidní data

Začátek nového týdne vypadá na trzích lépe než konec toho předcházejícího. Vše se přitom stále točí kolem stejného tématu, jímž je průběh pandemie a boj proti ní. Dočkali jsme se několika příznivých signálů. Jednak jde samozřejmě o vakcíny, kde to vypadá, že už v půli prosince mohou být dostupné první dávky. Navíc ale také samotný průběh nákazy vypadá o poznání lépe než před pár týdny. Evropa vypadá celkem jasně za vrcholem současné vlny a zdá se, že vrcholu by nyní mohlo dosahovat i tempo šíření nákazy v USA. Strach z nových restriktivních opatření tak může klesat. Do toho se přidávají ještě solidní data.



Německá nebo francouzská burza začaly růstem, který nyní činí asi 0,7 pct, zatímco Londýn se drží zpět s 0,3procentním ziskem. Americké dluhopisy mají tendenci ustupovat při růstu 10Y výnosu skoro o 3 bazické body. V Evropě se však výnosy dluhopisů mění pouze nevýrazně. Eurodolar se posouvá vzhůru, ovšem zatím při skromných ziscích jen na 1,1875. Ropa je nahoře o 1,7 procenta.

Nová data z dnešního dopoledne naznačují, že s dopadem restriktivních opatření proti koronaviru to nemusí být tak zlé. Relativně špatně je na tom Francie, kde indexy nákupních manažerů klesly a naznačují pokles aktivity napříč ekonomikou. V Německu to však vypadá jen na pokles sektoru služeb, zatímco průmysl si drží velmi slušné tempo. Německá data byla navíc lepší než odhady, zatímco čísla za celou eurozónu jsou smíšená. Velmi pozitivně překvapila Británie, kde služby nakonec příliš neklesají a průmysl dokonce dokázal zrychlit. Ve výsledku také libra slušně posiluje.

V kalendáři na dnešní večer najdeme několik vystoupení bankéřů z Fedu, další důležitá data nás však dnes už nečekají a ani firemní výsledky by neměly s trhy hýbat. Koruna začala lehkým posílením, ale už je prakticky zpátky na páteční úrovni, když se obchoduje na 26,35 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.3424 -0.0694 26.3587 26.2969 CZK/USD 22.1765 -0.2586 22.2160 22.1445 HUF/EUR 360.3900 0.2031 360.7831 359.6115 PLN/EUR 4.4638 -0.1265 4.4727 4.4603

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7988 0.2279 7.8007 7.7808 JPY/EUR 123.2680 0.0942 123.3451 123.1132 JPY/USD 103.7750 -0.0794 103.8620 103.7190

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8882 -0.3931 0.8925 0.8873 CHF/EUR 1.0813 0.1188 1.0818 1.0801 NOK/EUR 10.6684 -0.2629 10.6819 10.6411 SEK/EUR 10.2082 -0.0837 10.2234 10.2007 USD/EUR 1.1878 0.2067 1.1883 1.1864

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3643 -0.3506 1.3689 1.3628 CAD/USD 1.3053 -0.1064 1.3092 1.3046