Německá vláda čelí rostoucímu tlaku, aby se rychle dohodla na rozpočtu

Německá vláda kancléře Olafa Scholze se dostává pod tlak, aby urychlila přípravy návrhu rozpočtu pro rok 2025. Scholzovi sociální demokraté (SPD) naléhají na kabinet, aby k dohodě dospěl ještě do pátku, naopak ministr financí z liberálních svobodných demokratů (FDP) Christian Lindner požadavky na rychlé řešení tlumí. Sporným bodem vznikajícího rozpočtu je otázka takzvané dluhové brzdy, kterou by SPD a Zelení rádi uvolnili, naopak Lindner na udržení rozpočtové disciplíny trvá.



Podle původního harmonogramu chtěla vláda návrh rozpočtu schválit ve středu, spory o podobu výdajů ale vedly k průtahům v přípravě. Jako nový termín, kdy vláda o rozpočtu rozhodne, se předpokládá středa 17. července. Sám kancléř lhůtu neupřesnil, ve středu v debatě s poslanci Spolkového sněmu jen řekl, že podoba rozpočtu bude známá tento měsíc.



Německá média si dnes všímají rostoucího tlaku, kterému Scholz, Lindner a ministr hospodářství ze Zelené Robert Habeck čelí. Mládežnické organizace SPD a Zelených dopisem vyzvaly vládu, aby dluhovou brzdu uvolnila a výhledově zcela zrušila. Tento ústavní nástroj, který brání rychlému zadlužování země, považují i někteří ekonomové za překážku rychlého oživení hospodářství. Německo, které je největší evropskou ekonomikou a jehož zdraví je pro české hospodářství klíčové, se potýká s příliš pomalým zotavením. Vláda na letošní rok po loňském propadu očekává návrat k růstu, a to o 0,3 procenta.



Pro Lindnera je naopak udržení rozpočtové kázně důležité. Nové dluhy, které by zatížily budoucí generace, znamenají podle Lindnera nové a vyšší daně a ty liberálové nechtějí. Lindner dnes v rozhovoru s agenturou DPA řekl, že se nesmí zapomínat na to, že vláda vyjednává o penězích, které musí občané nejprve svou tvrdou prací vydělat. "Musíme se radit obezřetně, Jde o stabilitu našich státních financí v době neklidné světové situace," řekl.



Rozruch v médiích dnes vyvolala nečekaná změna v kancléřově programu. Scholz se původně chtěl se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem zúčastnit v Postupimi otevření synagogy, což ale z termínových důvodů odřekl. Kancléř tak bude pokračovat v jednáních s Lindnerem a Habeckem, která mohou trvat až do noci. V pátek brzy ráno je Scholz ohlášen v parlamentní frakci SPD, kterou chce informovat o stavu vyjednávání. Zda do té doby nastane průlom, není ale jisté.



Jak velká je nerovnováha mezi plánovanými výdaji a příjmy pro nadcházející rok, není jasné, neboť to Lindner neupřesnil. Média nejčastěji zmiňují 25 miliard eur (téměř 624 miliard Kč). Ještě v roce 2022 Lindner v dlouhodobém výhledu očekával na rok 2025 schodek asi 12 miliard eur (299 miliard Kč), mezitím se ale hospodářská situace výrazně změnila. Rozsáhlými změnami a především také značnými škrty prošel už letošní rozpočet, který vláda musela na přelomu roku po verdiktu ústavního soudu zcela přepracovat.