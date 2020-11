Nejpředraženější akcie na současném trhu

Minulý týden jsem se nechal inspirovat Morningstar, která se zaměřila na (podle ní) podhodnocené dividendové akcie. I tento týden nastaví směr Morningstar, tentokrát ale opačným směrem – nedávno byl na jejích stránkách zveřejněn článek o deseti nejpředraženějších akciích na americkém trhu. Jak to s nimi vypadá?



Nebudu dlouze chodit kolem horké předraženosti. Podle Morningstar do oné desítky patří Zoom, jehož cena na trhu byla v době zveřejnění analýzy více než 3,5krát nad odhadovanou hodnotou akcií. Následuje Wayfair (3,15), Square (2,67), Align Technology (2,6), Beyond Meat (2,49), (2,44), Idexx (2,33), ADR (2,33), Shopify (2,31) a Lululemon (2,3).



V pátek minulý týden jsme tu trochu přemítali o strategiích firem a konkurenčním prostředí, mimo jiné jsem poukazoval na to, že u některých společností mohou současné ceny a akcií a kapitalizace implikovat ohromné budoucí zisky a tok hotovosti. Což samo sobě nemusí být známka předraženosti. Pak je ale namístě se ptát, jak se tyto implikované zisky rýmují s pravděpodobným stavem odvětví – bude mít firma silnou a před konkurencí chráněnou pozici, která jí zajistí vysoké tržby, marže a návratnost kapitálu?



Z výše uvedeného seznamu jsem dnes vybral zejména mezi vegetariánskými investory známý Beyond Meat. O něm jsem tu poprvé psal v době, kdy se kolem této akcie točil obrovský zájem. Za poslední rok si titul připisuje více než 80 %, za poslední měsíc ale ztrácí téměř 20 %. K posledním výsledkům Morningstar píše, že zklamaly, ale dlouhodobý výhled aktuálním děním zůstává nedotčen. Retailové tržby rostly za poslední čtvrtletí jen o 39 % (asi poloviční podíl na celku), Morningstar ale očekávala 125 % růst. Prodeje totiž klesly poté, co se na počátku roku lidé více zásobili. A prodeje restauracím a dalším subjektům klesly v posledním čtvrtletí asi o 41 %.



I u BM se tak uvažuje hodně o tom, zda příští rok přijde oživení a otevírání ekonomiky, včetně restaurací. Dlouhodobě Morningstar poukazuje třeba na spolupráci s McDonald’s a příležitosti na zahraničních trzích, včetně Evropy, kde by firma měla začít i sama vyrábět. Zajímavé je, že v komentáři ke čtvrtletním výsledkům Morningstar hovoří o tom, že poklesy ceny akcií jsou zde příležitostí k nákupu (onen seznam deseti nejpředraženějších titulů byl zveřejněn na konci října, komentář k výsledkům před čtrnácti dny).



Pojďme nyní k valuaci a oné perspektivě „budoucí zisky, budoucí stav odvětví“. Kapitalizace BM nyní dosahuje asi 8,8 miliardy dolarů. Prudký růst tržeb tu jde ruku v ruce s prodělky, na úrovni provozního toku hotovosti byla firma za posledních 12 měsíců asi 71 milionů USD v záporu, po investicích asi 120 milionů USD v záporu. Následující graf ukazuje jeden z nekonečného množství scénářů vývoje volného toku hotovosti, který by ospravedlnil současnou kapitalizaci firmy. První dva roky uvedené jsou historie, během následujících devíti let by pak firma musela své FCF zvednout ze současných záporných 120 milionů na cca 2 miliardy dolarů (pak předpokládám, že FCF poroste o 6 % ročně).







Třeba takový Unilever dokáže z každého dolaru tržeb dostat asi 0,15 dolaru volného toku hotovosti (posledních 12 měsíců). Pokud by BM operoval se stejnou efektivitou, musel by do devíti let generovat tržby kolem 13 miliard dolarů (za posledních 12 měsíců asi 400 milionů dolarů). Musel by tedy dosáhnout výjimečného růstu tržeb a dostat se na relativně vysoké marže. Forbes přitom nedávno přinesl seznam potenciálních konkurentů BM a ten není krátký:



Incogmeato (patřící pod Co.), Simply Plant-Based Meatless Burger (SYSCO Corp.), Simple Truth plant-based meat, (The Kroger Co.), Sweet Earth Brand (Nestle), Happy Little Plants (Hormel), Boca Foods (Kraft Heinz), Impossible Foods a Lightlife Foods (Maple Leaf Foods). Pro nějaký rámec: Kdyby BM slavil úspěch a těchto osm firem by to nalákalo k masové výrobě „nemasa“ a dosáhly jen polovičních tržeb jako BM, tak tu v roce 2029 máme odvětví s tržbami 65 miliard USD. Celý Unilever měl letos tržby nad 50 miliardami dolarů.



Hodnota nejen v toku hotovosti



Podobných hrátek s čísly můžeme provést hodně – různé scénáře FCF, marže, tržby, konkurenční tlak...Výše uvedené bych bral jako obrázek ambiciózní, ale ne nemožný. Tvrdit na jeho základě, že je BM mohutně předražen, bych si nedovolil (ale předpokládám, že Morningstar operuje s mnohem propracovanější analýzou a modelem). Já bych ještě poukázal na jednu podstatnou věc: Beta, jako ukazatel systematického rizika, se nyní u BM pohybuje kolem hodnoty 2,43. Jde tedy o mimořádně rizikovou věc, s požadovanou návratností kolem 14 % (i správně naceněná akcie by tak měla vynášet toto procento).



Není ale tak úplně od věci předpokládat, že firma se bude usazovat a pohybovat směrem ke střednímu potravinářskému proudu. Takový Unilever má beta ve výši 0,42 a požadovanou návratnost mírně převyšující 3 %. Pokud by se sem přesunulo i BM, na ospravedlnění jeho kapitalizace by stačilo následující FCF (opět počítám s 6 % růstem po roce 12):







Vidíme, že v tomto „beta“ extrému se přesouváme k řádově nižším číslům, což (opět) ukazuje, že hodnota není jen v toku hotovosti, ale také v jeho rizikovosti. Z fundamentálního hlediska by tak akciím BM paradoxně mohl pomoci menší „zájem“ investorů, či možná spíše spekulantů. Tedy přesněji řečeno menší volatilita a také pokles systematického rizika. Nejde přitom o téma, které by bylo omezeno na tuto akcii, či akciový trh. Uvažovat podle mne můžeme třeba i o tom, jak moc pomáhají praktickému rozšíření kryptoměn (jako skutečných měn) neustálé vlny euforie a strachu na trzích s nimi obchodujících. Ale to již je z jiného soudku.

Ilustrační foto: Archiv společnosti Beyond Meat