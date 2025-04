Peking varoval před obchodními dohodami s USA, které by poškodily Čínu

Peking varoval země vyjednávající se Spojenými státy ohledně cel před uzavřením dohod, které by poškodily Čínu. Informovaly o tom v noci na dnešek agentury Reuters a AFP, podle nichž čínské ministerstvo obchodu pohrozilo protiopatřeními. Podle Reuters reagovalo na zprávy agentury Bloomberg o tom, že se administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chystá tlačit na ostatní země, aby omezily obchod s Čínou výměnou za celní výjimky ze strany Spojených států.



Čína respektuje všechny strany, které řeší ekonomické a obchodní neshody se Spojenými státy prostřednictvím konzultací, ale postaví se rozhodně proti tomu, aby kterákoliv strana uzavřela dohodu na úkor Číny, uvedlo ministerstvo obchodu v Pekingu podle Reuters. Peking podle něj "přijme rozhodná a reciproční protiopatření", pokud by některá země o takové dohody usilovala.



Spojené státy v tuto chvíli uplatňují 145procentní cla na dovoz z Číny, přičemž Peking na jejich navýšení odpověděl 125procentním dovozním poplatkem na export ze Spojených států.



Vedle toho USA zavedly plošné desetiprocentní clo na dovoz většiny produktů z většiny zemí světa a vyšší cla pro státy, které podle Trumpovy administrativy kladou vysoké překážky dovozu do USA, přičemž většinu z nich později pozastavil na 90 dní. USA také uplatňují 25procentní clo na dovoz osobních aut a stejně vysoký dovozní poplatek na hliník, ocel a odvozené produkty.



Řada zemí na Spojené státy uvalila odvetná cla, některé státy s Washingtonem vyjednávají o snížení těchto poplatků. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer před časem podle Reuters uvedl, že se na něj obrátilo téměř 50 zemí, aby cla projednali.