Rozbřesk: Podzimní vlna pandemie na řadu odvětví dopadne stejně tvrdě jako jarní

Pomalu ale jistě se rozšiřuje představa, že druhá vlna pandemie nebude pro českou ekonomiku takovou ranou jako ta první. Posledním příspěvkem na toto téma byl odhad Aleše Michla a Adama Tomáše z ČNB, který se argumentačně opírá o rostoucí spotřebu elektřiny (ve čtvrtém kvartále, více na https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Prvni-odhad-dopadu-pandemie-COVID-19-na-ekonomiku-CR/ ). To však není úplně pravda – česká ekonomika jako celek na tom sice je lépe, ale nejvíce postižená odvětví pravděpodobně propadnou podobně silně jako na jaře.



Dobrou zprávou je, že si o poznání lépe v tuto chvíli vede průmysl napříč celou Evropu a zejména pak v Německu. Podle “měkkých indikátorů”, jako jsou PMI v průmyslu, sousední Německo stále vykazuje nejlepší náladu v průmyslu od poloviny roku 2018. To je na jedné straně díky lepšímu výkonu asijských ekonomik, které další vlny pandemie zvládají o poznání lépe než Evropa. Na druhé straně díky tomu, že na podzim opatření zatím neomezila chod průmyslových podniků tak kriticky jako na jaře, ať už kvůli výpadkům subdodávek, karanténním uzavírkám nebo jednoduše slabé poptávce.



Na druhou stranu přímo zasažený sektor služeb je na tom podobně špatně jako na jaře. Z porovnání mobility indexů od společnosti Google vyplývá, že ve čtvrtém kvartále (oproti třetímu) poklesl “výskyt” Čechů v obchodech, restauracích a ubytovacích zařízeních dokonce výrazněji než ve druhém kvartále (oproti prvnímu). Do dnešní chvíle je průměrná hodnota mobility indexu mezikvartálně níž skoro o 50 %. Nařízení možná nejsou tak přísná jako na jaře, výskyt Čechů v obchodech a v ubytovacích zařízeních byl však v průběhu léta po rozvolnění silně nadprůměrný – lidově řečeno Češi zaplavili po uvolnění obchody a penziony a teď je zase vyklízejí. Odvětví jako obchod nebo pohostinství a hoteliérství tak čekají podobně prudké výkyvy jako na jaře.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se dál drží na relativně hodně silných úrovních v blízkosti 26,10 EUR/CZK. Kombinace rekordně drahých akcií, slabého dolaru a představy odeznívající druhé vlny pandemie zatím českou korunu udržují v dobré kondici. V dohledné době však podle našeho názoru bude složité zisky dál rozšiřovat.



Zahraniční forex

Eurodolar se včera posunul výše a hlavně blíže k úrovni 1,20. K oslabení dolaru v noci mimo jiné zřejmě přispělo i zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu, kde se ukázalo, že američtí centrální bankéři řešili i další možnosti uvolnění měnové politiky. Jedna ze zmiňovaných měnových strategií byla změnit program nákupu dluhopisů v tom smyslu, že by jeho ukončení bylo podmíněno dosažením nějakého makroekonomického cíle (např. úrovně zaměstnanosti a/nebo inflace). Uvedení takto formulované “vpřed hledící” agresivně-expanzivní politiky Fedu, by se asi nelíbilo dolaru, takže není divu, že americkou měnu dostávají pod tlak již jen úvahy tohoto typu.



Dnes je nutné se připravit na to, že trh bude méně likvidní a celkově i asi méně zajímavý, neboť v USA je státní svátek (Díkuvzdání).



Ropa a zlato

Ropa WTI se obchoduje nejvýše od března tohoto roku. Pozitivní sentiment podpořily i nižší než očekávané zásoby (-754 tis. barelů vs oček. +225 tis.). Změna nenastala na ceně trojské unce zlata. Žlutý kov se i včera obchodoval na 1 806 USD.