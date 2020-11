Americká ekonomika rostla rekordním tempem 33,1 procenta

Americká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla v ročním přepočtu o rekordních 33,1 procenta. Ve svém zpřesněném odhadu to dnes uvedlo americké ministerstvo obchodu, které tak potvrdilo svůj rychlý odhad z konce minulého měsíce. Ve druhém čtvrtletí ekonomika vykázala kvůli dopadům pandemie rekordní propad 31,4 procenta. To byl nejhorší výsledek minimálně od roku 1947, kdy se tyto údaje začaly sledovat.



Fiskální podpora, kterou ekonomice kvůli pandemii covidu-19 poskytla vláda Donalda Trumpa, ale už z větší části skončila. Další podpůrná opatření se neočekávají dříve než po nástupu nově zvoleného prezidenta Joea Bidena, což bude 20. ledna. To podle analytiků znamená, že v tomto čtvrtletí ekonomika výrazně zpomalí.



Data o vývoji hrubého domácího produktu (HDP) se počítají v USA jinak než v Evropě. Růst v ročním přepočtu o 33,1 procenta odpovídá podle evropské metodiky růstu proti předchozím třem měsícům o 7,4 procenta. Růst v Evropské unii ve třetím čtvrtletí činil 11,6 procenta, a byl tak citelně vyšší než v USA.



Na současné čtvrtletí analytici podle agentury Reuters odhadují v USA růst v ročním přepočtu do pěti procent. Ačkoliv pokročil vývoj vakcíny proti novému koronaviru, případů nákazy přibývá. Z toho důvodu ekonomové také výrazně zhoršili výhled vývoje americké ekonomiky na začátek příštího roku.



Investiční banka nyní předpovídá, že hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí poroste ročním tempem kolem jednoho procenta, zatímco donedávna čekala růst tempem 3,5 procenta. Analytici banky Chase & Co dokonce počítají s poklesem HDP, který teď v ročním přepočtu odhadují na jedno procento.



Prezident Federální rezervní banky v St. Louis James Bullard ale nečeká, že by se ekonomika vrátila k poklesu. "Myslím, že se zatím držíme dobře," podotkl Bullard v úterý na připomínky, že některá data o vývoji ekonomiky nejsou tak dobrá, jak se čekalo.