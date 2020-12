Rozbřesk: Rozvolnění v Česku a šance na třetí vlnu pandemie. Možné dopady do ekonomiky?

Před Vánoci nejen v Česku přijde určité rozvolnění proti-pandemických opatření. Přichází však o poznání dříve než na jaře – přes zjevné zpomalení v šíření pandemie se vir ještě šíří komunitně. I proto nečekáme, že si vláda bude moct dovolit výraznější rozvlnění, a i stávající kroky mohou ve finále v kombinaci s vánočními návštěvami a oslavy konce nového roku zadělat na třetí vlnu pandemie na začátku příštího roku.



V základním scénáři nám proto přijde rozumnější předpokládat ve většině Evropy jednoduše nutnost omezení sociálních kontaktů do té doby, než bude efektivně nasazena vakcína. Co to znamená pro evropské ekonomiky?



Za prvé je důležité rozlišit napřímo zasažené služby (jako pohostinství a hoteliérství, obchod nebo dopravu) a průmysl nebo stavebnictví, které jsou v tuto chvíli pod daleko menším tlakem než na jaře. Dopad druhé a potenciálně třetí vlny na ekonomiku jako celek bude slabší, i když vybraná odvětví (například obchod) budou “trpět” podobně jako na jaře.



Za druhé, pokud budeme počítat s postupným nasazováním vakcíny napříč Evropou nejdříve od druhého kvartálu, vychází pro většinu Evropy včetně Česka ve výsledku jako pravděpodobný další propad ve čtvrtém kvartále 2020 a mírný propad nebo stagnace pro první kvartál 2021. Výhodu budou mít v tuto chvíli více průmyslové ekonomiky včetně Německa. Současně můžeme pozorovat rozdíly mezi střední Evropou (kde začala druhá vlna dříve) a Německem (kde nastartovala o něco později v nižší intenzitě). Celkově tak dopad do Německa odhadujeme nižší s tím, že bude více zatížen až první kvartál 2021.



Za třetí, s efektivním nasazením vakcíny by mělo přijít konečné rozvolnění, které bude mít největší efekt na ekonomiky, které mají nejvyšší výchylky v mobilitě – tedy jednoduše řečeno v průběhu pandemie střídají fáze tvrdého útlumu a “nadšeného” rozvolnění. K těm patří v Evropě vedle Francie například i Česko. Je pravděpodobné, že sektor služeb právě v těchto ekonomikách pak ve druhém až třetím kvartále 2021 dostane silný pozitivní impuls.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se dostala v posledních čtrnácti dnech přes vrcholící druhou vlnu pandemie na překvapivě silné úrovně. Částečně díky globálnímu optimismu spojenému s nadějí vkládanou do příchodu vakcíny. Pro nadcházející týdny nicméně zůstáváme opatrní a dalším ziskům koruny příliš nevěříme.



Za prvé proto, že pozitivní zprávy spojené s vakcínou se pravděpodobně vyčerpaly a seberychlejší vakcína již nedokáže zastavit pandemické poklesy evropských ekonomik ke konci roku 2020 a na začátku roku 2021.



Současně se obáváme, že první sada tvrdých čísel z Česka (říjnový maloobchod a průmysl) potvrdí naše sázky na pokles hospodářství ke konci roku.



Zahraniční forex

Eurodolar včera otestoval pevnost hranice 1,20, nad kterou se mu zatím nepodařilo dostat. V nové FX Strategii vysvětlujeme (viz aplikace ČSOB Finanční trhy), proč si myslíme, že čas na k tomuto cenovému průlomu dojde, avšak nemusí to být nutně v první dekádě prosince.



Kalendář očekávaných událostí pro eurodolar začíná být dnešním dnem skutečně atraktivní, a tak čekejme vyšší volatilitu. Dopoledne přijdou na řadu inflační čísla z eurozóny za listopad (zřejmě opět jasně záporná), což bude důležité pro zasedání ECB příští čtvrtek, dále promluví šéfka ECB Lagardeová a odpoledne bude zveřejněn index podnikatelské nálady ISM z amerického průmyslu (který nemusí být nic moc).



Mezitím vcelku pozitivní zprávy přicházejí z vyjednávání o brexitové dohodě mezi Londýnem a Bruselem (resp. Dublinem). I to je jeden z důvodů, proč se euru daří.



Měny ve střední Evropě (především pak zlotý) budou sledovat výsledky indexů PMI, které budou zřejmě negativně ovlivněny karanténními opatřeními zaváděnými v průběhu listopadu. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o podnikatelské nálady z průmyslu, tak propad nebude tak výrazný.



Akcie

Pondělní obchodování v USA se od samého počátku neslo v mírně negativním duchu za poměrně nízké volatility. Nejlépe se včera dařilo zdravotnímu sektoru, ovšem mimo ten bohužel propadla všechna hlavní odvětví americké ekonomiky v čele s ropným sektorem (Chevron -4,5 %, Exxon Mobile -5,2 %, Halliburton -5,5 %). Nedařilo se ani bankovním domům (Bank of America -2,9 %, Citigroup -2,8 %, Wells Fargo -3,7 %, Goldman Sachs -2,1 %). Technologie včera obchodovaly smíšeně (Apple +2,1 %, AMD +6,3 %, Alphabet -1,8 %, Microsoft -0,5 %). Za zmínku pak stál poměrně výrazný propad akcií společnosti Alibaba (-4,9 %).