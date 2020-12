Nakopne Teslu Wrightův zákon?

V ARK Invest jsou asi největší býci na Teslu, jaké nyní na trhu najdeme. Tasha Keeney z této společnosti nedávno hovořila o atraktivitě Tesly, která podle ní a jejích kolegů pramení i z implikací Wrightova zákona. Pokles nákladů na výrobu baterií je tak prý takový, že v roce 2022 bude běžný elektromobil (EV) levnější než auto se spalovacím motorem. Což znamená, že dojde k masivnímu šíření EV.



Ekonomka se domnívá, že pro Teslu skutečně není kvůli očekávanému poklesu výrobních nákladů poptávka nejmenším problémem. A navíc by měly růst její provozní marže. Rozměr toho, o čem hovoří, je patrný z následujícího grafu, založeného na uvedeném „zákonu“. O něm poprvé hovořil Theodore P. Wright v roce 1936 na stránkách časopisu Journal of Aeronautical Sciences. V podstatě stojí na tom, že děláním se učíme, a tudíž snižujeme náklady na vyrobenou jednotku. Následující graf od ARKu konkrétně ukazuje, jak se vyvíjely a podle projekcí by se měly vyvíjet náklady na výrobu Modelu 3:





Minulý týden jsem tu poukazoval na to, že podle nejednoho názoru nebude ani zdaleka pouze automobilkou, ale energetickou společností nového typu. S tím, že hodnota akcií bude samozřejmě tvořena všemi aktivitami, od solárních elektráren, přes sklad energie až po různé služby. Počet optimistických příběhů vtěsnaných do jedné akcie tu tak je snad největší na trhu a bezesporu představuje jeden z největších korporátních příběhů naší doby. A ten je pestrý. Na uživatelské rovině tak můžeme na jedné straně zaznamenat zprávy o létajících střechách, na straně druhé o autopilotovi, který vůz zachránil před kolizí díky tomu, že situaci zhodnotil lépe než řidič. A pestrost přetrvává i na rovině fundamentu.



Bylo tomu sice již v roce 2018, kdy jej představil světu, ale ten graf má stále svou vypovídající hodnotu. Ukazuje tehdejší projekce toho, jaká bude penetrace EV v roce 2030. Odhady se lišily od 2 % do 20 %, kdy s nejvyšším číslem přišel MMF a bylo založené na historických zkušenostech z toho, jak auta nahrazovala koňské povozy. JPM tento přístup kritizoval, ale pokud se ARK ve svých odhadech trefí a bude za pár let vyrábět auto cenově a kvalitativně porovnatelné se spalovacím, může k něčemu takovému dojít.





Onen stále široce rozevřený vějíř dalších scénářů (dnes jsme se zaměřili spíše na ty býčí) úzce souvisí s tím, že akcie Tesly je dost riziková. Jak jsem poukazoval minulý týden, její beta, a tudíž požadovaná návratnost, je poměrně vysoko. A na ospravedlnění současné kapitalizace by se tak volný tok hotovosti firmy musel podle mých hrubých kalkulací postupně zvedat na desítky miliard dolarů. Pokud by ale rizikovost Tesly výrazně klesla, současnou kapitalizaci by ospravedlňoval tok hotovosti řádově nižší. Jde samozřejmě o přirozenou věc, ale občas je dobré si připomínat, že hodnota může přicházet i z té opomíjenější strany – nejen z překvapivé schopnost generovat hotovost, ale i ze schopnosti jí generovat po stabilnější trajektorii.