Britská vláda snížila odhad růstu ekonomiky o polovinu na jedno procento

Reevesová oznámila, že výdaje na sociální politiku sníží o 4,8 miliardy liber (143 miliard Kč). Zároveň by podle ní měla do rozpočtu doputovat další miliarda liber díky opatřením proti neplacení daní. Ministerstvo obrany získá kvůli měnící se bezpečnostní situaci další 2,2 miliardy liber. Reevesová poznamenala, že svět se změnil."Vidíme to a cítíme to. Měnící se svět si žádá vládu, která stojí na straně pracujících," uvedla ministryně financí. Dodala, že vládní plán podpoří růst britské ekonomiky a přinese lidem do kapes více peněz.Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) ještě loni v říjnu odhadoval, že britská ekonomika letos vykáže dvouprocentní růst. Na příští rok nově odhaduje růst hrubého domácího produktu (HDP) na 1,9 procenta, na rok následující pak na 1,8 procenta. Dříve úřad očekával, že v roce 2026 ekonomika vykáže růst o 1,8 procenta a v roce 2027 o 1,5 procenta.Na britské veřejné finance nepříznivě doléhá slabý hospodářský růst a proti původním očekáváním i vyšší náklady na půjčky na finančních trzích. Za tímto vývojem je částečně i celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura Reuters.Reevesová uvedla, že od svého prvního úplného rozpočtu v loňském roce obnovila fiskální rezervu v objemu 9,9 miliardy liber. Ta se předtím vyčerpala právě kvůli slabším ekonomickým prognózám a rostoucím nákladům na půjčky.