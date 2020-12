Ekonomika EU ve třetím čtvrtletí vzrostla o 11,5 procenta

Ekonomika Evropské unie ve třetím čtvrtletí vzrostla oproti předchozím třem měsícům o rekordních 11,5 procenta. Oznámil to dnes statistický úřad Eurostat. Zpřesnil tak svůj listopadový odhad, podle kterého růst činil 11,6 procenta. Ekonomika EU se výrazně zotavila z útlumu ve druhém kvartálu, kdy se hrubý domácí produkt (HDP) snížil o 11,3 procenta v důsledku negativních dopadů pandemie nemoci covid-19.



Tempo hospodářského růstu v samotné eurozóně úřad zpřesnil na 12,5 z 12,6 procenta uvedených v listopadové zprávě. I tak to ale stejně jako v případě celé EU znamená nejvýraznější růst od roku 1995, kdy se tyto údaje začaly sledovat. Ve druhém kvartálu se HDP eurozóny propadl o 11,7 procenta, uvedl Eurostat.



Nejvýraznější růst ve třetím čtvrtletí zaznamenala Francie, kde se HDP zvýšil o 18,7 procenta. Nejpomaleji naopak rostla řecká ekonomika, a to o 2,3 procenta. V České republice růst činil 6,9 procenta.



Evropská komise minulý měsíc předpověděla, že ekonomika eurozóny letos klesne o rekordních 7,4 procenta. V příštím roce počítá s nárůstem HDP o 4,1 procenta.