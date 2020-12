Akcie JD Health v Hongkongu debutovaly růstem přes 60 procent

Na burze v Hongkongu se dnes začalo obchodovat s akciemi společnosti JD Health, což je největší on-line platforma v Číně zaměřená na péči o zdraví. Hned v úvodu akcie zpevnily o 34 procent a později přidávaly asi 65 procent. Investoři tak sázejí na růstové vyhlídky firmy v době, kdy se i kvůli pandemii způsobené šířením nového koronaviru zvyšuje zájem o tyto služby. V Hongkongu je to letos největší primární veřejná nabídka (IPO) akcií.



JD Health je odnoží podniku JD.com, který v Číně patří k největším v elektronické komerci. JD Health se specializuje na on-line zdravotní konzultace a na prodej léků. Patří k dalším podobně zaměřeným podnikům, které v době vrcholící epidemie covidu-19 v Číně poskytovaly konzultace k příznakům této nemoci.



Šéf JD Health Sin Li-ťün novinářům řekl, že pandemie má na zdravotní péči revoluční dopady. Pacienti i lékaři totiž podle něj nyní ochotněji vyhledávají i nabízejí lékařskou péči přes internet.



Firma chtěla akcie investorům nabídnout v ceně 62,8 až 70,58 hongkongského dolaru (HKD), kvůli značnému zájmu pak mohla cenu pro úpis akcií stanovit na horní hranici pásma, na maximálních 70,58 HKD. Vydáno bylo 381,9 milionu akcií, čistý výtěžek z prodeje pak činí 26,46 miliardy hongkongských dolarů (74,7 miliardy Kč).



JD Health v prospektu emitenta uvádí, že na konci června měla 72,5 milionu aktivních uživatelů, což byl meziroční nárůst o 36 procent. Dnešní silný růst akcií firmy byl jednou z výjimek, akcie v Hongkongu jinak podle hlavního indexu Hang Seng oslabovaly.



"Investoři si myslí, že s nákupem nemá smysl vyčkávat," poznamenal šéf výzkumu v investiční společnosti Kingston Securities Dickie Wong. Podnik s tak velkou tržní hodnotou by se měl podle něj brzy dostat do některých z burzovních indexů. "Až se ty akcie dostanou do indexu technologických firem, pak je budou muset nakupovat indexové fondy, bez ohledu na to, co si o té firmě myslí. Investoři tak nyní využívají pravděpodobného dalšího kroku," cituje Wonga agentura Reuters.