EU schválila balíček za 1,8 bil. EUR, vakcína Pfizeru a BioNTechu by mohla dostat zelenou

Vedoucí představitelé Evropské unie vyřešili patovou situaci s Maďarskem a Polskem, které hrozily odložením historického rozpočtu a stimulačního balíčku za 1,8 biliony eur. Toto řešení přichází v době, kdy národy, včetně Francie, pokračují v sociálních omezeních a Německo hlásí největší nárůst případů a úmrtí od začátku pandemie. Euro rozšířilo čtvrteční zisky nabrané, když Evropská centrální banka uvedla, že schválených 500 miliard eur na nákup dluhopisů „není třeba zcela využít“.

Britská aktiva dostala dvojí úder. Premiér Boris Johnson varoval před možným brexitem bez dohody a zároveň přišly zprávy, že by Londýn mohl spadnout do nejtvrdší úrovně koronavirových omezení. Lepší zprávy přišly z Bank of England, která oznámila, že banky mohou obnovit výplaty dividend.

EU se zavázala rozšířit seznam Turků, na něž se zaměřují zákazy cestování a zmrazení majetku v důsledku kontroverzního průzkumu ropy a zemního plynu ve východním Středomoří.

Schválení vakcíny od Pfizeru a BioNTechu americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) by mohlo být na stole do několika dnů poté, co získala podporu skupiny vládních poradců. Část diskuse panelu se zaměřila na to, zda existuje dostatek údajů na podporu použití vakcíny u 16- a 17-letých. Konkurenti a uvedli, že se zdrží se svým programem vakcíny, aby zlepšili imunitní reakci u starších lidí.

Podle CD Projekt přesahují licenčních poplatky za předprodej hry Cyberpunk 2077 celkové náklady na vývoj a marketing. Odhadujeme, že prvních 8 milionů kopií prodaných skrze předobjednávku již dosáhlo 3,5násobku souvisejících výdajů. snížila doporučení pro CD Projekt na „underweight“ a novou cílovou cenu nastavila na 305 PLN.

Futures na evropské akcie se nachází v červeném: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,2 %.