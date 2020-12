KSČM protlačila škrty v obraně a rozpočet 2021 má šanci projít po dalším z obratů ČSSD o 180 stupňů

Poslankyně KSČM Miloslava Vostrá prosadila v dnešním dílčím hlasování o návrhu státního rozpočtu na příští rok desetimiliardový škrt v obranných výdajích. Přesunem peněz do rezervy komunistická strana podmínila podporu rozpočtu, jak jej předložila menšinová vláda ANO a ČSSD. Komunisté budou pro návrh rozpočtu jako celek hlasovat, řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. ČSSD, která dříve avizovala, že pokud na škrty v obraně, dojde, rozpočet nepodpoří, opět obrátila.



Koaliční strany se dosud k pozměňovacímu návrhu Vostré stavěly odmítavě. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s ním před hlasováním vyslovila souhlas. Pro převod peněz z obranné kapitoly nakonec hlasovali poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Celkem získal hlasy 58 ze 106 přítomných poslanců. Vládě pomohli i nezařazení Lubomír Volný a Marian Bojko z Jednotných.



Schillerová ráno před zahájením hlasování vyzvala poslance, aby zvážili, jak budou o rozpočtu hlasovat. Varovala před rozpočtovým provizoriem a uvedla, že věří, že nakonec nebude.



Ministryně připomněla, že v případě provizoria by se nemohly zvýšit platy učitelů a v sociálních službách. Pro města a obce by nemohly být vypsány nové dotační tituly.

Opozice kritizuje postoj ČSSD při hlasování o škrtu v obraně

Opoziční poslanci kritizují mimo jiné postoj vládní ČSSD při hlasování o přesunu deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtové rezervy. Sněmovna návrh KSČM schválila. Komunisté, kteří tolerují menšinovou vládu ANO a ČSSD, jím podmiňovali podporu návrhu státního rozpočtu na příští rok.



"Tak dlouho a zásadně byla ČSSD proti odebrání deseti miliard armádě, až hlasovala pro," uvedl na twitteru předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. "Až budu shánět kolegy ochotné spolknout ropuchu, zajdu do klubu ČSSD," napsal pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. ČSSD zatím změnu svého stanoviska nevysvětlila.



Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové není překvapení, že komunisté jsou silnějším koaličním partnerem hnutí ANO než ČSSD. "Hrdá strana by teď vypověděla koaliční smlouvu. Toho ale není rohožka schopna," uvedla na twitteru.



"Skvěle! Armáda přijde o deset miliard, protože vládní moc je jen tak velká, jak velké ústupky udělá komunistům," poznamenala ve stanovisku KDU-ČSL. "Vláda skáče, jak komunisti pískají: Poslanci ANO, ČSSD a KSČM snížili rozpočet Armády ČR o deset miliard Kč. Návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka z Pirátské strany sebrat armádě další dvě miliardy zaplaťbůh už neprošel," napsal šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Ferjenčík chtěl pozměňovacím návrhem přesunout celkem 8,15 miliardy do vládní rozpočtové rezervy z rozpočtů několika resortů.



"Rozklad KSČM v přímém přenosu. Komunisti si vydupali snížení rozpočtu obrany o deset miliard výměnou za podporu státního rozpočtu na rok 2021. Při tom ale ví, že někdy v březnu dostane obrana ty peníze zpátky. Tohle už není ani absurdní divadlo," sdělil místopředseda Pirátů Radek Holomčík.



