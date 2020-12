Ministerstvo financí zahájilo přípravy na rozpočtové provizorium

Kvůli tomu, že menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá dost hlasů pro schválení klíčového zákona ve Sněmovně, zahájilo ministerstvo financí přípravy na rozpočtové provizorium. Cílem podle úřadu je, aby negativní dopady tohoto výjimečného legislativního stavu byly co nejmenší.

"Děláme všechno pro to, aby se případné provizorium co nejméně dotklo běžného života. Ačkoliv pro automatizované rozpočtové informační systémy představuje tento stav značnou komplikaci, s vynaložením maximálního úsilí všech rozpočtových kapitol a velkého byrokratického zápřahu jsme po technické stránce připraveni situaci zvládnout," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Přesto některé dopady provizoria jsou podle ministerstva nevyhnutelné. "Vzhledem k tomu, že v průběhu provizoria není možné zvyšovat platy a schvalovat tarifní tabulky, zůstaly by platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na úrovni roku 2020. Platy pedagogů přitom měly od 1. ledna vzrůst o devět procent, platy nepedagogických pracovníků ve školství o 4,3 procenta," upozornilo MF. Slíbené zvýšení platů by se odložilo také pracovníkům v sociálních službách.



Dalším problémem spojeným s provizoriem je nemožnost vypisovat nové dotační tituly, což může podle ministerstva ohrozit investiční akce, rozvoj regionů a čerpání evropských peněz. V provizoriu nelze také používat nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a přednostně je třeba uhradit všechny závazky z minulosti.



Schillerová dál věří, že se státní rozpočet podaří schválit a hrozbu rozpočtového provizoria odvrátit. "Provizorium je vlastně nouzový stav ve státním rozpočtu, znamenalo by extrémní míru nejistoty a nemožnost využívat nároky z nespotřebovaných výdajů, což by ohrozilo investice i vládní pomoc. Provádět by nešlo žádné přesuny mezi kapitolami, a to ani z vládní rozpočtové rezervy. Zejména v krizovém období to může být velmi nekomfortní situace," tvrdí Schillerová.



Sněmovna odložila hlasování o návrhu státního rozpočtu do pátku, protože kabinet dosud nemá dojednanou podporu pro jeho schválení. Komunisté, kteří vládu tolerují, podmiňují své hlasy přesunem deseti miliard korun z obranné kapitoly do rozpočtové rezervy. O dalším postupu bude Schillerová dnes večer jednat s předsedy sněmovních stran a poslaneckých klubů.