Schillerová: Stát dal na podporu ekonomiky přes 241 miliard

Stát v důsledku změn letošního státního rozpočtu vyplatil do konce listopadu na podporu ekonomiky přes 241 miliard korun. Poslancům to dnes v debatě o Senátem vráceném daňovém balíčku řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Vláda letos postupně kvůli ztrátám způsobeným epidemií nového koronaviru zvyšovala schodek rozpočtu z původně schválených 40 miliard až na 500 miliard. Pro příští rok schválila Sněmovna schodek 320 miliard.



Schválený rozpočet ale nepočítá s dopady daňového balíčku, kterým se dnes poslanci zabývají. Ministerstvo financí vypočetlo, že senátní verze by připravila státní rozpočet o 87,5 miliardy korun. Ministryně Schillerová dnes tuto verzi před poslanci podpořila. Ve sněmovní verzi by balíček znamenal dopady pro státní rozpočet asi 90 miliard korun a pro veřejné rozpočty celkem asi 130 miliard korun.



Pokud poslanci senátní znění schválí, předloha zachová zrušení superhrubé mzdy a dvě sazby daně z příjmu fyzických osob 15 procent a 23 procent, která bude platit pro část příjmů zhruba nad 140.000 korun měsíčně. Senátní verze navrhuje zvýšit daňovou slevu na poplatníka v příštím roce o 3000 Kč a v roce 2022 o stejnou částku. Krajům a obcím zvyšuje podíl ze sdílených daní.



"Bez nadsázky: stojíme na rozcestí, zda brzký návrat do normálu, nebo pomalé a nejisté zotavení z krize," prohlásila ministryně financí. Vláda podle ní ukázala, že umí přicházet s rozhodnými kroky, za kterými si stojí. Jako příklad uvedla moratorium na splácení úvěrů, kterého podle ní využilo asi 360.000 lidí.



"Nejrůznější obavy se prostě nenaplnily a já jsem přesvědčena, že se nenaplní ani v tomto případě," řekla poslancům. Letošní rok podle ní nesl prvky dekadence a úzkosti. "Věřím, že rok příští bude rokem renesance a obnovy nejen české ekonomiky, ale především společnosti jako takové," dodala ministryně financí.



Senátní návrh je podle předsedy ODS Petra Fialy vyvážený a velmi rozumný. Poukázal například na to, že senátní verze obsahuje kompenzaci výpadku daňových příjmů pro kraje a obce. Obhajoval zrušení superhrubé mzdy i zvýšení daňové slevy. Snížení daní a z toho vyplývající snížení příjmů státu označil za pozitivní a užitečný impulz k tomu, jak začít přemýšlet a něco dělat se spotřebou státu.



Fialova slova zkritizoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Modrá šance je zpět, celá logika a filozofie Občanské demokratické strany se nám vrací," řekl. Podle Zaorálka snížení daní neposílí spotřebu občanů, protože víc peněz dostanou bohatší lidé, kteří je využijí na něco jiného.



Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek oznámil, že jeho strana nebude hlasovat ani pro jednu verzi. Balíček označil za nesmírně nebezpečný a populistický. "Ve vší úctě k Senátu Senát selhal úplně stejně jako Poslanecká sněmovna a jeho návrh nelze nazvat kompromisem," prohlásil.



Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že hnutí je pro co největší snížení daní. Podporuje proto sněmovní verzi, která by lidem ponechala v peněženkách více peněz, řekl. Okamura ale ohlásil i podporu senátního znění zákona, o němž se bude hlasovat jako o prvním. "Chceme, aby prošlo aspoň nějaké snížení," řekl Okamura. Pro pracující je ale podle něho senátní verze méně výhodná.



Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík řekl, že zákonodárci této strany nezvednou ruku ani pro jeden ze dvou návrhů, jde podle něho o snížení daní na dluh. "Ve finále to budeme muset zaplatit a zaplatíme to i s úroky," prohlásil.