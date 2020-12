Rozbřesk: Libra - jak hluboko by mohla klesnout, aby se srovnala s tvrdým brexitem?

Kauza brexitu jde do finále, což je velmi dobře vidět na výrazně vyšší volatilitě britské libry. O tom, zda mezi Británií a EU bude 1. ledna nějaká obchodní dohoda či nikoli, by se mělo rozhodnout v následujících několika dnech. Pro libru, která je navíc zkoušená velmi zhoršenou pandemickou situací na britských ostrovech, představuje hrozba nedohody mezi Londýnem a Bruselem velké riziko. Logicky tak vyvstává otázka, kam až může libra oslabit v situaci, kdy vyjednávání před Silvestrem opravdu selžou a na Nový rok začne na obou stranách kanálu La Manche chaos?



Odhadovat novou rovnovážnou hodnotu měnového kurzu v takové situaci, kdy fakticky dochází k zásadní strukturální změně ekonomiky (kdy definitivně opouští jeden stabilní obchodní blok), je vždy velmi ošemetné a prakticky nemožné. Vše navíc komplikuje samotná makroekonomická teorie, kde existuje celá plejáda přístupů k tomu, jak určit rovnovážný kurz, přičemž nelze říci, že některý z nich by byl ten jednoznačně vítězný.

Nicméně, máme-li se to pokusit, tak jeden z přístupů může vycházet z myšlenky, že po opuštění EU (a obchodní nedohodě) budou finanční trhy na Británii přísnější. Budou tedy po ekonomice požadovat, aby rychle vyrovnala svůj dlouhodobě vykazovaných schodek běžného účtu platební bilance (nyní skoro 3 % HDP), čímž by stabilizovala zahraniční dluh, alias negativní čistou zahraniční investiční pozici (aktuálně mínus 22 %). Vezmeme-li v úvahu další parametry ekonomiky (jako například její otevřenost) a zasadíme-li je do modelu, který na podobné bázi kdysi vytvořila dvojice makroekonomů Obsfeld-Rogoff (https://bit.ly/3mIvDNH) tak nám vyjde, že implikované oslabení libry by mělo činit cca 6-7 % oproti průměru letošního roku. Konkrétně v případě měnového páru EUR/GBP by to znamenalo posun někam k hranici 0,95 (tedy o 4-5 % ze současných úrovní).



Je to hodně nebo málo? Pohled na trh říká, že jde o extrémní vychýlení, ale nikoliv nepředstavitelné. Mezi odhady analytiků pokrývající kurz libry takové názory lze najít, přičemž opční trh vidí pravděpodobnost, že pár EUR/GBP bude nad úrovní 0,95 na konci roku přibližně na úrovni 6 %.



Takže uvidíme, jak nás Boris Johnson, EU a libra na konci roku překvapí...





CZK a dluhopisy

Koruna včera lehce oslabila, přičemž i nadále sleduje především dění na britské libře (brexit) a zlotém (viz nedávné intervence). Česká měna prozatím zcela ignoruje zhoršování pandemické situace, které přimělo parlament prodloužit nouzový stav do 22. ledna. Kromě toho vláda dále od 27. prosince přitvrdí v proti pandemických opatřeních a Česko se tak opět před Silvestrem přiblíží nejtvrdšímu lockdownu.



Uvidíme, jak se odehraje kauza brexitu, ale konec roku nevyznívá pro korunu příliš optimisticky.



Zahraniční forex

Eurodolar se stále obchoduje v blízkosti hranice 1,22, přičemž jej nepřímo ovlivňuje dění na britské libře (více viz úvod). Do obchodování ani příliš nepromluvilo schválení nového fiskálního balíku americkým Kongresem, které bylo již delší dobu započítáno v cenách.



Eurodolar bude i nadále sledovat finále brexitu s tím, že likvidita v čase vánočním bude upadat, což může vyvolat i vyšší volatilitu v situaci, kdy na trh dorazí nečekané zprávy. Ty by se nicméně neměly týkat amerických makrodat, byť dnes odpoledne zveřejněná data (zejména listopadové spotřebitelské výdaje) mohou být zajímavá.