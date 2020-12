Reuters: Dohoda EU s Británií by mohla být dnes či ve čtvrtek

Dohodu o budoucích vztazích Británie a Evropské unie se možná podaří uzavřít ještě dnes nebo ve čtvrtek. S odvoláním na několik diplomatických zdrojů o tom informovala agentura Reuters. Na dohled je dohoda také podle britského bulvárního listu The Sun. Podle něj se ale na poslední chvíli objevily spory.



"Zdá se, že dohoda je v podstatě hotová. Měla by se oznámit dnes nebo zítra," řekl agentuře Reuters jeden z diplomatů obeznámených s průběhem jednání.



Podle něj začali zástupci členských zemí EU s přípravami na "provizorní aplikaci" dohody od 1. ledna příštího roku. Na její řádnou ratifikaci totiž již není dostatek času. Schválit by ji musel mimo jiné Evropský parlament, podle kterého byla ale nejzazším termínem minulá neděle.



Podle agentury Reuters jsou britský premiér Boris Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v čilém kontaktu a předpokládá se, že si ještě dnes budou telefonovat.



Británie na konci letošního ledna opustila Evropskou unii. Do konce roku je v takzvaném přechodném období. Jaké bude mít vztahy s EU po 31. prosinci, záleží na tom, zda se podaří uzavřít dohodu. Tu v poslední době blokovaly především neshody kolem pravidel hospodářské soutěže či rybolovných práv.