Čas vybírat zisky a tři hlavní predikce pro rok 2021

Množství držených akciových call opcí nyní výrazně převyšuje jejich obvyklý objem a i to ukazuje, jaká je nyní celková situace na akciovém trhu. Může tak být načase přidat do portfolia put opce. Pro CNBC to uvedl Degas Wright z Decatur Capital s tím, že akcie by podle něj mohly v první polovině příštího roku skutečně oslabit. Put opce by investorovi, který se poklesu obává, umožnily limitovat ztráty. Co si o dalším vývoji na trhu myslí jiní experti?



Stephanie Link ze společnosti Hightower na CNBC uvedla, že ona s opcemi nepracuje, mění poměr hotovosti k celkové velikosti investičního portfolia. V tuto chvíli jej nezvyšuje, protože „stále vidí silný fundament“. K tomu se podle svých slov nesnaží časovat trh v rámci jednotlivých měsíců či čtvrtletí, její výhled je na jeden rok dopředu. Trh sice již nyní odráží řadu pozitivních zpráv a předpokladů, ale zároveň má „silnou setrvačnost“ a v příštím roce určitě nedojde k tomu, že by Fed změnil svou politiku a došlo by ke stahování likvidity z trhu. „Pokud se něco změní, pak to, že Yellenová bude spolupracovat s Fedem a bude velkou hrdličkou. Takže fundament je stále silný, hledám firmy se silnou rozvahou, portfolio mám vychýlené směrem k cyklickým titulům a chci také vlastnit technologie,“ uvedla investorka.



Chris Harvey z Securities na CNBC hovořil o třech hlavních predikcích pro příští rok. Podle něj si republikáni udrží kontrolu nad Senátem a to přinese politiku, která bude podporovat aktivitu v oblasti fúzí a akvizic a více odkupů. Druhá predikce zní: „Graf už nemusí vypadat hezky.“ Harvey se tím snaží říci, že končí období, kdy se vyplatilo sledovat trend, a nastane naopak čas, kdy dobře vyhlížející rostoucí graf bude kontrariánským indikátorem. Na otázku, zda to tedy platí o technologiích, které si doposud vedly velmi dobře a tak vypadají i jejich grafy, ekonom odpověděl, že tento sektor generoval velmi vysokou návratnost a v kratším období „je třeba hledat jinde“.



Co to znamená „jinde“? Harvey zmínil cyklické tituly, tituly s „vysokou betou na covid“ a také akcie finančních společností a akcie malých firem. Poslední predikce pak zní: „Tesla je novým AOL.“ Zde Harvey naráží na to, že společnost vstoupila do indexu S&P 500 v roce 1998, rok 1999 byl pro trh velmi dobrý a to samé platí o růstu tehdejších technologických firem, ale pak přišlo období, kdy ztratily velkou část své hodnoty. A jelikož je rok 2020 a vše probíhá rychleji než před dvaceti lety, nyní by onen obrat mohl přijít již tak za půl roku.



Harvey pokračoval s tím, že za půl roku tedy mohou investoři vidět, že „toto byl počátek konce investic do technologií založených na momentu“. Rotace od technologií k cyklickým titulům přitom podle ekonoma začala již od léta a ještě nějaký čas bude trvat. Obnáší totiž i nákup akcií menších firem a ten zabere nějaký čas.



Zdroj: CNBC





