Největší investiční lekce roku 2020 a témata roku 2021

Rok 2020 potvrdil pár velmi jednoduchých investičních lekcí. Například to, že je dobré být trpělivý. Pro Yahoo Finance to uvedl Laton Spahr, který stojí v čele společnosti SS&C ALPS Advisors. Jako příklad dodal, že na jaře roku 2020 hovořil se skupinou velmi mladých investorů, kteří začali investovat na akciovém trhu a pro které i krátký časový úsek představuje dlouhé období. Jenže investoři by měli mít skutečně dlouhodobý výhled a neměli by klást přílišnou váhu na krátkodobé fluktuace trhu.



Další velkou lekcí roku 2020 je diverzifikace. Dobře si sice vedla široká škála aktiv počínaje akciemi a konče dluhopisy, nicméně na trzích také panovala velká volatilita a tudíž se ukazovalo, jak velký význam má diverzifikované portfolio. V roce 2020 jsme tedy podle Spahra museli činit řadu velmi krátkodobých rozhodnutí a v řadě případů i improvizovat, nicméně u investic by měla být situace opačná a důraz by měl být kladen na dlouhodobý výhled a dlouhodobá rozhodnutí.



Spahr následně hovořil o tom, že před lety se začaly objevovat hlasy, podle kterých by komodity měly tvořit významnou část investičního portfolia, zhruba kolem 7 %. Pak ale přišlo období klesajících cen komodit a nadšení pro tato aktiva značně opadlo. Podle Spahra by ale letošní rok měl přinést opětovný zájem o komodity, které mají v portfoliích skutečně své místo. Významné by v následujících letech mělo být i téma udržitelných energií, a to jak co se týče Spojených států, tak na straně Číny, která se rozhodla jít tímto směrem.



Spahr se také domnívá, že na atraktivitě získají aktivní ETF. V tom smyslu, že aktivní vzájemné fondy svou atraktivitu ztrácejí, z velké části kvůli svým vysokým nákladům. Měl by tak sílit trend, ve kterém se vzájemné fondy budou přeměňovat na aktivní ETF, která nabídnou nižší náklady a zároveň aktivní výběr akcií a investičních aktiv. K tomu se Spahr domnívá, že aktivní výběr akcií má vysokou přidanou hodnotu, ale ti, kteří nejsou schopni ji vytvářet, budou muset odejít.



Další významný posun by se měl týkat private equity fondů, tedy institucí zaměřujících se na investice do neobchodovaných firem. Ty by měly získávat na transparentnosti a měly by se otevírat širší investorské bázi i díky změně v přístupu regulátorů. Jde o dlouhodobé téma, rok 2021 by tu ale mohl představovat významný bod zlomu.



Na Yahoo Finance hovořila také Sandi Bragar z Aspiriant Partner. Ta se podle svých slov zaměřuje zejména na ty části trhu, kterým se doposud vyhýbal vyšší růst cen akcií. Jedním takovým koutem jsou hodnotové akcie, které mají za sebou řadu let špatných výkonů. To by se ale podle investorky mohlo změnit a to samé platí o návratnosti zahraničních akcií ve srovnání s tituly v USA.



Zdroj: Yahoo Finance