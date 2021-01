Víkendář: Proč z trhu mizí levná auta?

V USA se prodává mnoho značek aut, od SUV až po sedany, některá z nich jsou hodně drahá, jiná jsou dostupnější. Podle CNBC ale z trhu úplně mizí jedna skupina vozů – ty vyloženě levné. Proč by tomu tak mělo být?



V USA je za levný vůz považován takový, jehož cena se pohybuje pod 20 000 dolarů. Následující tabulka ukazuje, jak se vyvíjel podíl takových aut na celkových prodejích. V letech 2013–2015 tvořily více než pětinu prodaných vozů, pak začal jejich podíl znatelně klesat a letos by se měl pohybovat pod 10 %. Jinak řečeno, zatímco před několika lety byl každý pátý prodaný vůz levný, nyní to je každý desátý:



Zdroj: CNBC, Youtube



CNBC ve výletu do historie poukazoval na to, že první výroba aut byla drahá, změnili to lidé jako Henry , kteří zavedli výrobní linky. Díky nim se produkce aut výrazně zlepšila. V Evropě se výrobci také snažili o nabídku „lidového auta“, které by si mohli dovolit i ti, kteří nedosahovali vysokých příjmů CNBC v této souvislosti poukázala i na skutečnost, že tato snaha dala vzniknout rovněž názvu automobilky .

Automobilky se dlouho držely strategie prodeje spolehlivých vozů, které si mohly dovolit široké masy lidí. Platilo to o autech od Fordu Mustang až po Brouk. I japonským automobilkám se podařilo penetrovat americký trh částečně proto, že z této strategie dokázaly vytěžit maximum. Dnes se do kategorie levných vozů v USA řadí zejména ty menší a pár vozů střední třídy.

Podle CNBC mají automobilky v podstatě dvojí volbu: Buď budou prodávat menší počet vozů za vyšší ceny, nebo velký počet aut za ceny nízké a s nízkými maržemi. Tato strategie je ale riziková, protože i malé změny na trhu mohou poslat zisky do záporných čísel. Automobilky se to snaží řešit i tak, že nabízejí levnější a dražší verze stejných modelů s tím, že i dražší mají řadu součástek stejných jako ty levnější. Příkladem může být Mustang, jehož cena začíná kolem 25 000 dolarů, ale ty nejdražší verze se prodávají kolem 90 000 dolarů.



Celkově ovšem nastává popsaný odklon od levnějších vozů, a to se dotýká zejména mladých lidí. Právě oni jsou totiž tou skupinou zákazníků, která tato auta kupuje nejvíce. A pro automobilky jde o skupinu důležitou. Nedisponuje sice velkou kupní silou, ale zase má před sebou dlouhou řadu let dalších nákupů aut. A je tak možné získat si u těchto lidí prvním nakoupeným vozem věrnost značce. Takže i značky jako nyní nabízejí levnější modely, kterými si chtějí získat mladší zákazníky.



Tyson Jominy z J.D.Power pro CNBC uvedl, že automobilky v současnosti čelí riziku, že mladí lidé si auto nikdy nekoupí a místo toho se budou spoléhat třeba na služby Uberu. Nebo budou čekat řadu let, než si auto pořídí. Co se ale vlastně stalo v roce 2018, kdy se podíl levnějších vozů znatelně propadl? CNBC tvrdí, že velký podíl na prodejích levných vozů měla Camry a Accord. Jde o vozy blížící se střední třídě, které se ale díky slevám prodávaly dost levně. V roce 2018 i představily nové modely, které se již prodávaly nad úrovní 20 000 dolarů. A pak je tu ještě jeden faktor, který lze shrnout do pouhých tří písmen: SUV.



Podíl SUV na celkových prodejích dosahoval v roce 2009 necelých 30 %, o deset let později to bylo už více než 50 %. Podle CNBC je milují spotřebitelé i výrobci. Ti totiž těží z toho, že SUV se vyrábí na stejných platformách jako běžné vozy, ale v průměru mají znatelně vyšší ceny. Patrné je to například z porovnání Fordu Fiesta a Fordu EcoSport. Posledně jmenovaný se oproti Fiestě prodává za více než 4 500 dolarů, i když obě auta sdílejí stejnou platformu. Proč jsou spotřebitelé ochotni platit za SUV vyšší ceny? „Cítí, že dostávají více,“ míní CNBC. Mají totiž obvykle větší vnitřní prostor a jsou „flexibilnější“.



Stephanie Brinley z IHS Markit k tomu dodala, že i mladí dnes vykazují menší ochotu kupovat základní verze modelů. Jsou totiž „méně trpěliví“ a chtějí všechno hned, včetně nových technologií, které se do automobilů dávají. Musí ale také samozřejmě zaplatit více, a to se projevuje na růstu počtu aut kupovaných na úvěr. Následující graf ukazuje podíl dlouhodobých úvěrů financujících nákup nového vozu na celkovém počtu finančních kontraktů v USA:



Zdroj: CNBC, Youtube