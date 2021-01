Nezaměstnanost v Německu v prosinci nečekaně klesla

Počet nezaměstnaných v Německu se v prosinci navzdory restrikcím v souvislosti s šířením nového koronaviru překvapivě snížil o 37.000 osob. V zemi, která má zhruba 83 milionů obyvatel, tak bez práce v závěru loňského roku bylo 2,776 milionu lidí. Vyplývá to ze sezonně očištěných údajů, které dnes zveřejnil spolkový úřad práce. Zvýšil se však počet pracujících v ochranném režimu kurzarbeit.



Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že počet nezaměstnaných se zvýší, a to zhruba o 10.000 lidí.



Míra nezaměstnanosti v prosinci činila 6,1 procenta, a zůstala stejná jako v listopadu. Je zároveň nejnižší od loňského dubna, tedy od doby, kdy už byla pandemie.



O 660.000 lidí se nicméně zvýšil počet pracovníků na takzvaném kurzarbeitu. To je režim ochrany pracovních míst, kdy stát přispívá na mzdy zaměstnanců s nuceně zkrácenou pracovní dobou.



Kancléřka Angela Merkelová bude s premiéry jednotlivých spolkových zemí jednat o prodloužení stávajících přísných karanténních opatření proti nemoci covid-19. Omezení jsou zatím stanovena do 10. ledna, ale řada premiérů včetně vlivného bavorského ministerského předsedy Markuse Södera otevřeně hovoří o nezbytném pokračování. Opatření v nynější podobě začala platit 16. prosince.