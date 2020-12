Oxford: Oživit právo na práci?

Institute for New Economic Thinking z Oxfordu informuje o tom, že tato univerzita spolupracuje na novém experimentu, který se zaměřuje na garantovaná pracovní místa. Experiment se rozběhl v Rakousku ve městě Marienthal a jedná se o doposud naprosto ojedinělý pokus zkoumat vliv a výsledky garance pracovních míst.



V rámci experimentu je poskytována záruka placeného pracovního místa pro všechny obyvatele města, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců. Takovým lidem se dostává podpory v rekvalifikaci a při hledání nového zaměstnání. To není nic ojedinělého, ale zde se přidává i zmíněná záruka placeného pracovního místa, která bude naplněna i v případě, že by mzdu musel vyplácet veřejný sektor. Všichni dostanou alespoň minimální mzdu, což by zvedlo jejich příjmy nad úroveň předchozí podpory.



Oxford dodává, že nyní jsou k projektu pozváni všichni obyvatelé města a pod něj spadajících oblastí, kteří jsou nezaměstnaní déle než rok. Pokud se někdo přihlásí, začne dvouměsíčním přípravným kurzem, který bude v případě potřeby zahrnovat i podporu od zkušených sociálních pracovníků a psychologů. Následně budou ti, kteří se na projektu podílí, dostávat podporu při hledání nového pracovního místa v soukromém sektoru, které bude finančně podporováno sektorem veřejným. Nebo bude vytvořeno nové pracovní místo „na základě dovedností a znalostí účastníka projektu a jeho znalostí potřeb místní komunity“.



Program by měl eliminovat dlouhodobou nezaměstnanost a jeho cílem je vytvářet smysluplná pracovní místa, například v oblasti péče o děti, zahradnických služeb, oprav domů a podobně. Experiment by měl ukázat, zda je taková politika efektivní a vede k daným cílům. Oxford k tomu dodává, že nezaměstnanost v Evropě již pátým měsícem v řadě roste, ve Velké Británii dokonce nejrychleji od poslední finanční krize. S vysokou nezaměstnaností přitom souvisí nemalé náklady a řada politiků, vědců a expertů na oblast veřejného zdraví tak prý volá po garantovaných pracovních místech.



Ve světě již proběhly experimenty v oblasti garantovaného bezpodmínečného příjmu, ale to neplatí o garantovaných pracovních místech. Jedna z účastnic programu například hovoří o tom, že byla nezaměstnaná od roku 2011 a bála se kvůli tomu chodit z domu, aby ostatní nevěděli, v jak těžké situaci se nachází. Program je podle jejích slov jako splněný sen. Maximilian Kasy z Oxfordu míní, že podobné programy by se mohly stát významným prvkem státní sociální podpory, a to zejména v případě, že by se podařilo dosáhnout dobrovolné participace a vytvářet smysluplná pracovní místa.



Celkový náklad projektu by měl podle odhadů dosáhnout 7,4 milionu eur, rok podpory nezaměstnaného člověka přitom vychází asi na 30 000 eur, u projektu to je 29 841 eur. Marienthal byl přitom již ve třicátých letech minulého století cílem podobného výzkumu, který se zaměřoval na dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na příjmy, ale i zdraví jedinců a celé společnosti.



Zdroj: Institute for New Economic Thinking, Oxford Martin School